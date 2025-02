Marcusas Rashfordas – pakeliui į kitą Anglijos komandą

Pasak „The Athletic“ žurnalisto Davido Ornsteino, „Manchester United“ yra pasirengusi išnuomoti M. Rashfordą aštuntą vietą Anglijos „Premier“ lygoje užimančiai „Aston Villa“.

Sutartyje bus numatyta išpirkos galimybė po sezono, o nuomos kaina neatskleidžiama.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford and Aston Villa, deal close as negotiations are now progressing to the final stages.



Loan move until June, salary covered and discussions ongoing about buy clause.



📲 Rashford has also spoken to Unai Emery, he’s aware of Aston Villa desire to get him. pic.twitter.com/OOCFHa9CoR