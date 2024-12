Pasaulio plaukimo čempionatą vainikavo dar daugiau pasaulio rekordų

Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh ir Kate Douglass kombinuotoje estafetėje 4x100 m finišavo per 3 min. 40.41 sek. Amerikietės 2022 m. pačių pasiektą pasaulio rekordą (3:44.35) pagerino beveik 4 sek.!

Negana to, pirmame etape plaukusi R.Smith pagerino ir 100 m nugara pasaulio rekordą (54.02). Tai antras atvejis šiame čempionate, kai per vieną estafetę buvo pagerinti du pasaulio rekordai.

Sidabrą pelnė britės (3:47.84), dramatiškai aplenkusios kines (3:47.93).

Į finalą galėjo pretenduoti ir gana pajėgi Kanados rinktinė, bet paskutiniame etape Penny Oleksiak 0.18 sek. per anksti įšoko į baseiną ir kanadietės buvo diskvalifikuotos. Australės, neturėjusios geriausių savo plaukikių, atrankoje buvo tik 10-os. Į finalą nepateko ir 9-ą vietą užėmusios olandės, nors joms atstovavo tokios garsenybės kaip Kira Toussaint bei Maaike de Waard.

9-ą individualios rungties pasaulio rekordą šiame čempionate pagerino amerikietė Gretchen Walsh. Ji 50 m plaukime laisvuoju stiliumi finišavo per 22.83 sek. ir 0.04 sek. pagerino savo pačios šeštadienį pasiektą rekordą. G.Walsh atiteko dar vienas 25 tūkst. JAV dolerių čekis.

Pasaulio rekordas krito ir 200 m plaukime nugara, kur triumfavo amerikietė Regan Smith (1:58.04). Ankstesnis rekordas, kuris irgi priklausė R.Smith (1:58.83), laikėsi vos pusantro mėnesio. Sidabrą pelnė pasaulio jaunimo rekordą pagerinusi kanadietė Summer McIntosh (1:59.96), o bronza atiteko neutralių atletų A komandos narei Anastasijai Škurdai (2:00.56).

CM (25M) - 🏊‍♀️ 50M NAGE LIBRE



🥇Gretchen Walsh 🇺🇸 22.83 WR

🥈Kate Douglass 🇺🇸 23.05

🥉Katarzyna Wasick 🇵🇱 23.37



SHE DID IT AGAIN 😮‍💨😮‍💨#Natation #AQUABudapest2024pic.twitter.com/v0WzLS37Is