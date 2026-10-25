Pasaulio moterų rankinio čempionato atranka: Lietuva – Belgija 19:11 (2 kėlinys, GYVAI)

Rungtynės Prienuose prasidės 16 val. Lietuvos laiku. Jų eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.
Prasidėjo antrasis kėlinys.
Po pirmojo kėlinio lietuvių persvara įtikinama - 15:9.
G. Pilikauskaitė visiškai nesustabdoma - dar 2 jos įvarčiai!
G. Pilikauskaitė pelnė dar vieną įvartį, o belgės niekaip nepralaužia E. Žilionytės gynybos (12:8).
Rekordinė lietuvių persvara - pasižymėjo L. Salamanavičė (11:8).
Antras iš eilės E. Žilinskas įvartis (10:8).
Lietuvės po ilgesnės pertraukos susigrąžino persvarą (9:8).
L. Salamanavičės ir G. Pilikauskaitės įvarčiai padėjo išlyginti rezultatą (8:8).
E. Žilionytė ne kartą gelbėjo lietuves, bet mūsiškės strigo puolime ir paleido belges į priekį (4:6).
G. Kairytė atstatė pusiausvyrą (3:3).
Belgės daugumoje perėmė iniciatyvą (2:3).
V. Damulevičiūtė gavo 2 baudos min.
G. Pilikauskaitė nuo 7 m baudinio žymos išvedė lietuves į priekį (2:1).
Lietuvių įvarčių sąskaitą atidarė M. Ustilaitė (1:1).
Rungtynės prasidėjo.
Rinktinės kapitonė Greta Rinkevičiūtė teigia, kad komanda yra pasirengusi kovoti iki paskutinės minutės.
„Komandoje atmosfera labai gera ir kovinga. Visos esame motyvuotos, susitelkusios ir nekantriai laukiame artėjančių rungtynių. Žinome, kad rungtynės su Belgijos rinktine nebus lengvos, tačiau žaisime namuose, palaikomos savo sirgalių, o tai suteikia papildomos motyvacijos ir energijos.
Esame pasiruošusios kovoti dėl kiekvieno kamuolio, palaikyti viena kitą ir atiduoti visas jėgas iki paskutinės minutės. Mūsų tikslas aiškus – apginti namų aikštelę ir iškovoti antrąją pergalę“, – sakė G. Rinkevičiūtė.
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Herlanderis Silva pabrėžė, kad ankstesnė pergalė nieko negarantuoja, todėl jo auklėtinėms reikės dar kartą įrodyti savo pranašumą.
„Mums rezultatas yra 0:0. Turime aikštelėje dar kartą įrodyti, kad galime įveikti Belgijos rinktinę. Privalome žaisti geriau nei praėjusį trečiadienį, nes tokio paties žaidimo gali ir nepakakti. Todėl šioms rungtynėms ruošiamės labai atsakingai, įvertindami visas galimas grėsmes. Lietuvos rankinis turi rodyti pažangą ir išlaikyti stabilų žaidimą – tai kelias į didžiuosius tarptautinius turnyrus“, – teigė H. Silva.
Keturios pirmojo etapo porų nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą. Jame prie jų prisijungs Portugalija ir 21 rinktinė iš 2026 metų Europos čempionato.
Lemiamas etapas numatytas 2027 metų balandžio 7-8 ir 10-11 dienomis. Komandos vėl žais po dvejas rungtynes, o serijų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio čempionatą.
2027 metų IHF moterų pasaulio rankinio čempionate Vengrijoje dėl titulo varžysis 32 rinktinės. Lapkričio 30-gruodžio 19 dienomis vyksiančiame turnyre vietas jau yra užsitikrinusios šeimininkė Vengrija ir praėjusio pasaulio čempionato nugalėtoja Norvegija.
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