Pasaulio čempionatas: istorinis 17-mečio medalis ir buvusio Aleknos trenerio auklėtinės triumfas

Įsimintinas buvo ir trečią vietą užėmusio Kenijos talento Edmundo Seremo pasirodymas. Kai kurių šaltinių teigimu, 17-metis tapo jauniausiu visų laikų pasaulio čempionato prizininku 3000 m kliūtiniame bėgime.
E. Seremas šiemet turi 4-ą geriausią rezultatą pasaulyje ir buvo minimas tarp pretendentų į medalį. Tiesa, buvo ir abejojančių, ar toks jaunas sportininkas atlaikys įtampą pirmajame karjeros pasaulio čempionate.
Moterų kūjo metime fantastiškai pasirodė ir čempionės titulą apgynė kanadietė Camryn Rogers. Ji svarbiausiose metų varžybose sugebėjo pasiekti geriausią sezono rezultatą pasaulyje – 80,51 m.
C. Rogers treneris yra Mo Saatara, kuris anksčiau 4 metus treniravosi Lietuvos disko metiką Mykolą Alekną. M. Saatara 12 sezonų darbavosi Kalifornijoje, bet šią vasarą nusprendė pakeisti darbovietę ir persikėlė į Teksaso universitetą, o M. Alekna nuo kito sezono atstovaus Oregono universitetui ir nebebus treniruojamas M. Saataros.
„Su treneriu Mo žinojome, kad reikės padaryti kažką ypatingo, jei noriu apginti pasaulio čempionės titulą. Tai, kad tą nuostabų rezultatą pasiekiau jau antru bandymu, buvo beprotiška, bet ne ką mažiau svarbu buvo ir tai, kad visas varžybas rodžiau stabilius 78-79 m rezultatus. Esu devintame danguje“, – džiūgavo C. Rogers.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!