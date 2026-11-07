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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Paryžiuje paaiškėjo finalo dalyviai: Alcarazas sieks atsirevanšuoti Sheltonui

2026-11-07 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 20:53
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Carlosas Alcarazas (ATP-3) žengė į Paryžiaus ATP 1000 turnyro finalą. Ispanas šeštadienį pusfinalyje 6:4, 6:4 įveikė Davidą Ferrerą į savo komandą pasikvietusį Casperą Ruudą (ATP-23) ir sekmadienį dėl titulo žais su amerikiečiu Benu Sheltonu (ATP-4).

Carlosas Alcarazas prieš Casperą Ruudą | EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON nuotr.
GALERIJA (18)

Carlosas Alcarazas (ATP-3) žengė į Paryžiaus ATP 1000 turnyro finalą. Ispanas šeštadienį pusfinalyje 6:4, 6:4 įveikė Davidą Ferrerą į savo komandą pasikvietusį Casperą Ruudą (ATP-23) ir sekmadienį dėl titulo žais su amerikiečiu Benu Sheltonu (ATP-4).

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 1000 turnyras Paryžiuje: Carlosas Alcarazas - Casperas Ruudas (11.07)

Antrajai turnyro raketei prireikė 86 minučių, kad palaužtų Norvegijos tenisininko pasipriešinimą. Per visą susitikimą C. Alcarazas nė karto neleido varžovui išsikovoti galimybės tašku laimėti jo padavimų seriją. Tuo metu pats ispanas po kartą laimėjo varžovo padavimus kiekviename sete.

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Tai buvo jau septintoji C. Alcarazo pergalė per aštuonis tarpusavio susitikimus su C. Ruudu.

„Esu labai laimingas ir didžiuojuosi savimi. Šis turnyras man visada buvo labai sunkus. Kaskart čia atvykęs susidurdavau su problemomis. Anksčiau toliausiai buvau nužengęs iki ketvirtfinalio. Šią sezono dalį pasitinku būdamas geresnės fizinės formos, kupinas noro, ambicijų ir entuziazmo žaisti bei varžytis. Labai džiaugiuosi, kad patekau į finalą“, – sakė C. Alcarazas.

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23-ejų ispanas Paryžiuje pasiekė jau septintąjį skirtingą ATP 1000 turnyrų finalą. C. Alcarazas dar nėra žaidęs tik Kanados ir Šanchajaus ATP 1000 turnyrų finaluose.

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Sekmadienį finale jo lauks B. Sheltonas, kuris kitame pusfinalyje 5:7, 6:3, 6:4 įveikė prancūzą Lucą Van Assche (ATP-47) ir nutraukė šeimininkų atstovo pasirodymą turnyre.

Tarpusavio dvikovose C. Alcarazas pirmauja 3:1, tačiau paskutinį jų susitikimą laimėjo amerikietis. Šių metų „US Open“ turnyre B. Sheltonas po penkių setų trilerio eliminavo ispaną.

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„Rytoj laukia didelė diena. Pasistengsiu kuo geriau pasiruošti, kad suteikčiau sau galimybę laimėti. Labai noriu atsirevanšuoti Benui. Praėjusį kartą tai buvo itin sunki dvikova. Stengsiuosi svarbiais momentais atlikti kai kuriuos dalykus kitaip nei tada. Esu tikras, kad tai bus puikus mačas tiek žiūrovams, tiek mums patiems“, – prieš finalą kalbėjo ispanas.

C. Alcarazas į finalą žengia pasiekęs aštuonių pergalių seriją. Praėjusią savaitę jis triumfavo Vienos ATP 500 kategorijos turnyre.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Finalą sekmadienį nuo 16 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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