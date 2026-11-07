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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Paryžiuje – teniso drama: Alcarazas atsitiesė iš padėties, kuri atrodė beviltiška

2026-11-07 11:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 11:55
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Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras.

Carlosas Alcarazas prieš Taylorą Fritzą | EPA / YOAN VALAT nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyras.

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Įspūdingą pergalę iškovojo ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3). Septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas po dramatiškos kovos 6:7 (10:12), 7:5, 6:3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-12) ir pirmą kartą karjeroje pateko į Paryžiaus turnyro pusfinalį.

Mačas galėjo baigtis visai kitaip – C. Alcarazas turėjo atremti net du „match pointus“. Ispanas dar kartą pademonstravo išskirtinį charakterį ir išplėšė pergalę iš, atrodė, beviltiškos situacijos. Tai priminė praėjusių metų „Roland Garros“ finalą, kuriame ispanas taip pat sugebėjo atsitiesti prieš Janniką Sinnerį, kai 3 kartus buvo per tašką nuo nesėkmės.

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„Tikriausiai šis mačas bus vienas įsimintiniausių mano karjeroje. Ilgai jo nepamiršiu“, – po pergalės sakė C. Alcarazas.

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Pirmojo seto pradžioje abu tenisininkai demonstravo aukštą lygį. Ispanas penktajame geime pirmasis laimėjo varžovo padavimų seriją, tačiau T. Fritzui pavyko atsitiesti ir išlyginti rezultatą. Dramatiškame pratęsime abu žaidėjai turėjo progų laimėti setą, tačiau galiausiai amerikietis išsiveržė į priekį.

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Antrajame sete C. Alcarazas turėjo atlaikyti dar didesnį spaudimą. Septintajame geime T. Fritzui pavyko laimėti varžovo padavimų seriją, o netrukus amerikietis turėjo ir pirmąjį „match pointą“. Vis dėlto ispanas išsigelbėjo įspūdingu smūgiu iš nepatogios pozicijos.

Dar vieną „match pointą“ C. Alcarazas atrėmė kitame geime, o vėliau ne tik atstatė pusiausvyrą, bet ir dar kartą laimėjo varžovo padavimų seriją.

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Lemiamame sete C. Alcarazas jau kontroliavo situaciją. Jis išsiveržė į priekį 3:1 ir, nors T. Fritzas dar turėjo „break pointą“, ispanas išsaugojo pranašumą. Galiausiai jis išnaudojo pirmąjį iš dviejų turėtų „match pointų“ ir užbaigė įspūdingą sugrįžimą.

T. Fritzas dėl šios nesėkmės liko už „ATP Finals“ turnyro borto, o paskutinis kelialapis atiteko C. Alcarazo tautiečiui Rafaeliui Jodarui.

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Dėl vietos turnyro finale C. Alcarazas šeštadienį kovos su norvegu Casperu Ruudu (ATP-23), kuris kitame ketvirtfinalyje 7:6 (7:5), 6:4 įveikė portugalą Nuno Borgesą (ATP-49).

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N. Borgesas pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet puikiai pasinaudojo antruoju šansu, gavęs vietą pagrindiniame etape. Jis tapo pirmu tenisininku turnyro istorijoje, kuris su „lucky loser“ statusu pasiekė ketvirtfinalį.

Į pusfinalį pateko ir prancūzas Luca van Assche (ATP-47). Jis 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 įveikė Novako Djokovičiaus skriaudiką australą Rinky Hijikatą (ATP-83).

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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