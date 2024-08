„Partizan“ pristatė naujokus – tarp jų ir Brandonas Daviesas

Serbijos sostinės klubas surengė specialią konferenciją, kurios metu pristatė likusius komandos naujokus, apie kuriuos oficialios informacijos nebuvo.

„Partizan“ patvirtino informaciją apie kontraktus su šiais žaidėjais: Brandonas Daviesas, Sterlingas Brownas, Tyrique'as Jonesas, Isaacas Bonga, Arijanas Lakičius, Mitaras Bošnjakovičius, Mario Nakičius, Duane'as Washingtonas, Isiaha Mike'as, Carlikas Jonesas ir Aleksejus Pokuševskis.

Η Partizan θα είναι φέτος ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα & μια από τις πιο fun to watch ομάδες. We see you coach Zeljko!#partizan #Euroleague pic.twitter.com/IFGi9L34Tr

