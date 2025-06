Paralimpinių pamokų diena VDU: beveik 400 vaikų su negalia išbandė sporto rungtis, susitiko su paraatletais ir atrado naujas veiklas

Renginio dalyvius VDU Valdo Adamkaus sporto centre pasveikino ir smagios šventės palinkėjo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius, renginio partnerių VDU atstovė, doc. dr. Aušra Lisinskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėjas sporto klausimais Kęstutis Bartuškevičius, paralimpinio komiteto mecenatų „Bitė Lietuva“ vadovas Arūnas Mickevičius.

Iškart po atidarymo vaikus mankštai pakvietė keturi „Lemon Gym“ treneriai, kurie, padedami atmosferą renginyje kūrusio didžėjaus Tomo Vėjo, į rytinį apšilimą sumaniai įtraukė ir judančius vežimėliais, ir nematančius vaikus. Vienas trenerių pratimus rodė sėdėdamas, kitas įgarsino pratimus per mikrofoną.

Apšilę, vaikai skubėjo išmėginti jų laukusių rungčių – bočios, tinklinio sėdint, vežimėlių krepšinio, vežimėlių teniso, neregių teniso, rutulio stūmimo iš kėdutės, stalo teniso, lėksščiasvydžio, karate ir daugybės kitų veiklų, kurias pristatė žmonių su negalia sporto klubai, kitos sporto organizacijos.

„Didžiausias noras, kad renginyje sudalyvavę vaikai susipažintu su sportu ir jį pamiltų, kad sportas, fizinis aktyvumas taptų jų kasdienybės dalimi. Neabejoju, kad taip ir bus. Kas žino, galbūt kažkas iš šių vaikų jau netolimoje ateityje papildys paralimpinę komandą. O jeigu ir ne, tai fizinis aktyvumas būtinai pasitarnaus šių vaikų sveikatai, suteiks daugiau pasitikėjimo savimi, padės integruotis į visuomenę per sportą. Juk mes savo veikloje atliepiame pasaulinio paralimpinio judėjimo viziją, kuri yra įtrauki visuomenė per sportą. Fizinis vaikų aktyvumas Lietuvoje yra per mažas, per mažas jis ir tarp negalią turinčių vaikų. Mes norime ir siekiame tai pakeisti“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Išmėginti rungtis vaikams padėjo ir sporto šakų paslaptis atskleidė visas būrys Lietuvos paralimpinės rinktinės sportininkų. Tinklinio sėdint patarimus dalijo Ramūnas Rojus, rutulio stūmime iš kėdutės patarė Danas Sodaitis, vežimėlių teniso pamokas dalijo Agnieška Toločko ir Kotryna Žižmaraitė, su disko metimu vaikus supažindino Oksana Dobrovolskaja, neregių tenisą dalyviai išbandė kartu su vienu geriausių pasaulio žaidėjų Karoliu Verbliugevičiumi, šaudymo iš pneumatinio ginklo niuansus aiškino Raimeda Bučinskytė, šaudymo iš lanko ypatumus atskleidė Rolandas Baranauskas.

„Labai smagu matyti taip entuziastingai nusiteikusius ir sportu susidomėjusius vaikus. Šaudymą dauguma jų išmėgino pirmą kartą, buvo labai susidomėję ir klausinėjo įvairiausių dalykų. Neabejoju, kad renginys vaikams padarė didelį įspūdį ir susidomėjimas sportu niekur nedings. Labai svarbu, kad renginyje dalyvavo mūsų klubai, kurie veikia visoje Lietuvoje ir gali priimti vaikus sportuoti nuolat. Manau, kad tokios iniciatyvos kaip šis renginys yra labai veiksmingos pritraukiant jaunimą į sportą“, – sakė Lietuvos paralimpinės rinktinės šaulė, Europos vicečempionė Raimeda Bučinskytė.

Renginį organizavusio Lietuvos paralimpinio komiteto vadovas M. Bilius vylėsi, kad renginys taps tradicija ir džiaugėsi partneryste su Vytauto Didžiojo Universitetu ir galimybe naudotis sporto centru.

„Džiaugiamės galėdami priimti šį nuostabų renginį ir būti jo partneriais, pasiūlyti infrastruktūrą, kuri yra visiškai pritaikyta žmonėms su negalia. Manau, mūsų draugystė su Lietuvos paralimpiniu komitetu labai natūraliai išaugo į šią iniciatyvą, kurią tikimės kartu puoselėti dar ne vienus metus. VDU siekia būti atviri visiems žmonėms ir statyti tiltus, kurie taip reikalingi mūsų visuomenėje“, – sakė doc. dr. Aušra Lisinsienė.

Renginio dalyviai turėjo galimybę išmėginti ir sporto rungtis, ir kitas veiklas, kurias pasiūlė Lietuvos paralimpinio komiteto rėmėjai. Poilsio ir edukacijos erdves VDU Valdo Adamkaus sporto centre buvo įkūrę mecenatai „Bitė Lietuva“, rėmėjai „Girteka“, „Camelia“, „Lemon Gym“, „Toyota Baltic“. Prizus ir dovanas vaikams taip pat dalijo „Northway“ ir „Raw Powders“.