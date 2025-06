Trentas Alexanderis-Arnoldas tapo Madrido „Real“ žaidėju: futbolininko svajonė išsipildė

„Karališkojo“ klubo prezidentas Florentino Perezas pasveikino gynėją prisijungus prie naujos ekipos.

„Real“ komandoje rasi komandos draugų, kurie taps puikia šeima, kai kurie iš jų yra geri tavo draugai, pavyzdžiui mūsų brangusis Jude‘as Bellinghamas. Noriu, kad žinotum, jog „Real“ bruožas yra tai, kad jie yra ne tik puikūs žaidėjai, bet ir tikri madridistai. Tu greitai suprasi, kas yra Madrido „Real“. Kiekvienas titulas yra postūmis pabandyti laimėti dar kartą“, – kalbėjo F. Perezas.

T. Alexanderis-Arnoldas atstovaudamas „Real“ vilkės 12-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius, kurie anksčiau priklausė Marcelo ir Eduardo Camavinga. Tuo tarpu pats žaidėjas kalbėdamas džiaugėsi dėl šio įvykusio persikėlimo.

„Tai yra svajonės išsipildymas. Galimybė psirašyti kontraktą su tokiu klubu, kaip Madrido „Real“ pasitaiko ne kasdien. Jaučiuosi nepaprastai laimingas ir didžiuojuosi čia būdamas. Nekantrauju visoms madridistoms parodyti savo futbolą ir atiduoti dėl šio klubo visas jėgas“, – teigė gynėjas.

Priminsime, jog „Karališkasis“ klubas sumokėjo 10 mln. eurų sumą „Liverpool“, jog anksčiau išleistų gynėją, kad pastarasis galėtų rungtyniauti FIFA Pasaulio futbolo klubų taurėje.

