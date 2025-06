Real sudėtyje FIFA pasaulio klubų taurėje – Alexanderis-Arnoldas, Huijsenas ir išvykstantis Modričius

Dar praėjusį mėnesį „Real“ susitarė su „Liverpool“, kad T. Alexanderis-Arnoldas prisijungs anksčiau ir galės atstovauti savo naujajam klubui išplėstame FIFA turnyre.

D. Huijsenas į komandą atvyko už 59 mln. eurų sumą iš „Bournemouth“ ir sudarys naujai formuojamos gynybos tandemą su T. Alexanderiu-Arnoldu, kuriuos treniruos naujasis vyriausiasis treneris Xabi Alonso. 43-ejų buvęs saugas gegužės 25 d. buvo oficialiai paskelbtas Carlo Ancelotti įpėdiniu ir pasirašė trejų metų sutartį su klubu.

Trečiasis būsimas „Real“ naujokas – kairiojo krašto gynėjas Alvaro Carreras – kol kas vis dar priklauso Lisabonos „Benfica“ ir įtrauktas į jų sudėtį šiam turnyrui. Madrido klubas vis dar siekia jį įsigyti iki liepos mėn.

„Real“ gretose taip pat bus kroatas Luka Modričius, nors jis jau yra paskelbęs apie savo išvykimą iš Madrido klubo. 39-erių kroatas gegužę pranešė apie pasitraukimą ir, kaip rašo „The Athletic“, juo domisi „AC Milan“ ekipa.

Taip pat po turnyro komandą paliks Lucasas Vazquezas, kuris daugelį metų žaidė kaip dešiniojo krašto gynėjas. 33-ejų futbolininko sutartis baigsis šį mėnesį, o po to jis taps laisvuoju agentu.

Tarp į sudėtį įtrauktų gynėjų yra ir Dani Carvajalis, kuris nežaidžia nuo 2023 m. spalio dėl priekinio kryžminio raiščio traumos, taip pat keli perspektyvūs jaunimo akademijos žaidėjai – Sergio Mestre, Youssefas Enriquezas, Jacobas Ramonas, Jesusas Fortea, Diego Aguado, Chema Andresas, Mario Martinas, Gonzalo Garcia ir Victoras Munozas.

X. Alonso į sudėtį įtraukė beveik visus pagrindinės komandos žaidėjus, išskyrus Ferlandą Mendy, kuris po raumens traumos atsigauna lėčiau nei kiti, todėl kartu su komanda keliaus ir Dani Carvajalis, Ederis Militao, Eduardas Camavinga bei Endrickas – jie užbaigs reabilitacijos procesą su visa komanda.

2024–2025 metų sezonas buvo vienas sunkiausių „Real“ klubui per pastaruosius metus. Jie atsilikę keturiais taškais nuo „Barcelona“ liko antri „La Liga“ pirmenybėse, be to, „Real“ abu kartus prieš „Barceloną“pralaimėjo tiek Ispanijos Supertaurės, tiek „Copa del Rey“ finalus. Pastarosiose ketveriose rungtynėse su katalonais Madrido ekipa patyrė nesėkmes. UEFA Čempionų lygoje jie pasitraukė ketvirtfinalyje, kai du kartus pralaimėjo Londono „Arsenal“.

Madrido „Real“ sudėtis FIFA pasaulio klubų taurei:

Vartininkai: Thibautas Courtois, Andrijus Luninas, Franas Gonzalezas, Sergio Mestre

Gynėjai: Dani Carvajalis, Ederis Militao, Davidas Alaba, Trentas Alexanderis-Arnoldas, Lucasas Vazquezas, Franas Garcia, Antonio Rudigeris, Ferlandas Mendy, Deanas Huijsenas, Youssefas Enriquezas, Jacobas Ramonas, Raulis Asencio, Jesusas Fortea, Diego Aguado

Saugai: Jude’as Bellinghamas, Eduardas Camavinga, Federicas Valverde, Luka Modričius, Aurelienas Tchouameni, Arda Guleris, Danis Ceballosas, Chema Andresas, Victoras Munozas, Mario Martinas

Puolėjai: Viniciusas Junioras, Kylianas Mbappe, Rodrygo, Endrickas, Brahimas Diazas, Gonzalo Garcia