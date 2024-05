„Panathinaikos“ savininkas pusnuogis kreipėsi į Paulių Motiejūną: „Ar kas nors Eurolygoje tai mato?“

Tel Avivo „Maccabi“ ekipai išvykoje 85:83 nusileidusi PAO po rungtynių pateikė protestą.

Jame agumentuojama, kad po Mathiaso Lessorto bloko Lorenzo Brownui kamuolys turėjo atitekti Graikijos grandams. Taip pat pažymima, jog Josho Nebo mynė galinę linija.

„Likus 55 sekundėms jis užlipa ant galinės linijos prieš pat jūsų akis, prieš jūsų suknistas akis, bet jūs nieko nedarote... Vėliau įskaitote taškus, kurių neturėjote įskaityti, o vietoje kamuolio, kurį turėjote atiduoti mums, skiriate ginčą. Ar kas nors Eurolygoje tai mato? Pone Hierrezuelo, pone Bodiroga, pone Motiejūnai?“, – naktį piktinosi ekscentriškasis graikas.

OFFICIAL: Panathinaikos protests the result of Game 3 against Maccabi



The Greens claim that two mistakes by the referees decided the outcome of a close game#EuroLeague #Playoffshttps://t.co/wvfsBpTm6Q