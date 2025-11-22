 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Panathinaikos“ įveikė Graikijos lygos debiutantus

2025-11-22 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 18:00

Graikijos lygoje pergalę pasiekė Atėnų „Panathinaikos“ (6/1) komanda, kuri svečiuose 78:65 (16:19, 23:20, 19:12, 20:14) įveikė „Mykonos“ (3/4) klubą.

A.Samodurovas buvo produktyvus

REKLAMA

0

Prie pergalės 23 taškus pridėjo Kendrickas Nunnas (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 13 – Aleksandras Samodurovas (8 atk. kam., 17 n.b.), 12 – T.J.Shortsas, 10 – Kennethas Fariedas (9 atk. kam., 18 n.b.).

Pralaimėjusiems 17 taškų rinko Khalidas Moore‘as, 11 – Vassilis Kavadas, 10 – Tyree Appleby (7 atk. kam.).

PAO kitą savaitę Eurolygoje priims Belgrado „Partizan“.

