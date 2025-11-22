„Panathinaikos“ įveikė Graikijos lygos debiutantus

Prie pergalės 23 taškus pridėjo Kendrickas Nunnas (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 13 – Aleksandras Samodurovas (8 atk. kam., 17 n.b.), 12 – T.J.Shortsas, 10 – Kennethas Fariedas (9 atk. kam., 18 n.b.).
Pralaimėjusiems 17 taškų rinko Khalidas Moore‘as, 11 – Vassilis Kavadas, 10 – Tyree Appleby (7 atk. kam.).
PAO kitą savaitę Eurolygoje priims Belgrado „Partizan“.
