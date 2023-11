Pamatykite: įsiutęs Domantas Sabonis išrašė velnių komandos draugui – tam yra konkreti priežastis

NBA lygoje šį sezoną pirmą kartą vyksta Vidurio sezono turnyras, kuriame į aštuonias grupes po penkias suskirstytos komandos kovoja dėl galimybės varžytis finaliniame etape, kuris vyks gruodžio pradžioje.

Vidurio sezono turnyro rungtynės kartu yra ir reguliaraus sezono rungtynės, o būtent toks ir buvo „Kings“ ir „Thunder“ susirėmimas.

Šiame mače D. Sabonis dar labiau pakilo NBA ir konkrečiai „Kings“ metraščiuose.

33-iąjį trigubą dublį savo NBA karjeroje užfiksavęs D. Sabonis pagal šį rodiklį pakilo į 13–15 vietą, kurią dalinasi su legendiniu Bobbu Cousy ir šių dienų žvaigžde Benu Simonsu.

Kartu tai buvo 15-asis D. Sabonio trigubas dublis atstovaujant „Kings“ organizacijai. Lietuvis šioje kategorijoje aplenkė Chrisą Webberį ir dabar visų laikų rikiuotėje „Kings“ istorijoje yra pirmas.

Šis mačas paženklintas ir emocingu D. Sabonio epizodu. NBA Vidurio sezono turnyre svarbus įmestų ir praleistų taškų santykis, todėl aktualus tampa kiekvienas epizodas. Iki rungtynių pabaigos likus kelioms sekundėms Kevinas Huerteris turėjo progą išmesti tritaškį ir dar geriau pagerinti bendrą „Kings“ padėtį Vidurio sezono turnyre, tačiau nusprendė nebesiimti aktyvių veiksmų ir leido ištiksėti likusiam rungtynių laikui.

Tai ypač nepatiko D. Saboniui, kuris iškart po šio epizodo grėsmingai priartėjo prie K. Huerterio ir emocingai aiškindamas situaciją stumtelėjo 25-erių amerikietį.

Since overall point differential matters for tiebreakers in this tournament, teams are not dribbling the ball out in the final seconds. Instead, players are launching shots despite the result being decided. Sabonis just scolded Huerter for not shooting a 3 before the buzzer. pic.twitter.com/MgL1L1Dr8v

