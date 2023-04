Pamatykite: įsimintini sportininkų gestai, kurie nusipelno plojimų

Naujienų portalas tv3.lt siūlo prisimintis kai kuriuos momentus, kurie nepaliko abejingų ir yra verti didžiulės pagarbos.

2020 m. Europos čempionato atidarymo etapas vos nesibaigė tragedija, kai Danijos rinktinės žvaigždė Christianas Eriksenas aikštėje patyrė širdies smūgį. Kol UEFA transliuotojų komanda sukėlė tūkstančių žmonių pyktį, nusprendusi toliau filmuoti tai, kaip medikai bandė atgaivinti futbolininką, C. Erikseno komandos draugai ėmėsi iniciatyvos.

Rinktinės žaidėjai suformavo aplink C. Erikseną ir medikus apsauginę sieną, taip apsaugant juos nuo kamerų, o kiti skubėjo raminti jo šeimą. Laimei, C. Eriksenas po tokio įvykio atsigavo ir už tokį komandos draugų gestą galėjo padėkoti pats.

Antrąją 2014 m. „Roland Garros“ dieną prapliupo lietus, o teniso mačai du kartus buvo atidėti dėl kilusios audros. Nors dėl oro sąlygų vėlavimo žaidėjai, sirgaliai, pareigūnai ir turnyro personalas dažnai sukelia nusivylimą, Novakas Džokovičius laukdamas mačo parodė savo rūpestį personalo darbuotojui.

Tenisininkas vaikiną, kuris stovėjo po lietumi laikydamas skėtį virš N. Džokovičiaus galvos, pasikvietė prisėsti šalia po skėčiu, pasiūlė gėrimą ir maloniai pasišnekučiavo belaukiant prasidedančio teniso mačo. Toks poelgis sulaukė plojimų iš auditorijos ir sukėlė šypseną daugeliui teniso fanų.

1992 m. 400 m bėgimo rungtis Didžiosios Britanijos atletui Derekui Redmondui atmintin įstrigo ilgam. Britas puikiai startavo paskutiniame kvalifikaciniame tempe, kol įpusėjus distanciją jo nepavedė šlaunies raumens trauma.

Perkreiptu skausmo veidu bėgikas vis tiek stengėsi nušlubčioti iki finišo linijos, o jam į pagalbą atskubėjo jo tėvas. Padedamas jo D. Redmondas „bėgo“ toliau ir pasiekė finišą, nepaisydamas olimpinių taisyklių ir komisarų, kurie bandė nuvesti jį iki finišo linijos.

Nors „BNP Paribas Showdown“ gerbėjai atvyko pamatyti Rogerio Federerio ir Grigorijaus Dimitrovo kovą teniso korte, vakaro žvaigžde tapo jaunas berniukas.

Mačo metu G. Dimitrovas pasitraukė ir davęs savo raketę leido varžybas stebėjusiam jaunuoliui susidurti su R. Federeriu.

R. Federeris ir jaunasis tenisininkas įsitraukė į žaismingą kovą, kuris gražiai baigėsi berniuko naudai, o tokiais jo sugebėjimais buvo nustebusios ne tik abi teniso žvaigždės, bet ir susirinkusi publika.

2022 m. „Formulės 1“ sezono Silverstono Grand Prix lenktynės prasidėjo baisia nata. Net nespėjęs pasiekti pirmojo posūkio į siaubingą avariją papuolė „Alpha Romeo“ vairuotojas Zhou Guanyu. Susidūręs su „Mercedes“ vairuotojo George‘o Russello bolidu Z. Guanyu dideliu greičiu skrido bolidui esant ratais į viršų, galiausiai atsitrenkė į užtvarą ir ją perskridęs įstrigo prie tvoros.

Iš arti matęs tokią siaubingą kolegos avariją G. Russellas net nesuabejojęs šoko iš savo vairuojamo bolido ir neklausydamas personalo šūksnių bėgo tikrinti, ar Z. Guanyu viskas yra gerai.

