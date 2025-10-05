Paeiti nebegalėjęs Sinneris prarado galimybę apginti titulą Šanchajuje

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Pratęsime J. Sinneris toliau nepriekaištingai žaidė savo padavimų metu bei laimėjo du varžovo įžaistus kamuoliukus, taip susikraudamas pergalingą pranašumą.
T. Griekspooras antrojo seto pradžioje pralaimėjo „break pointą“, o J. Sinneris iššvaistė net 3 tokias progas.
„Sinneris korte nesijaučia užtikrintai. Spausk ir toliau!“, – T. Griekspoorui sakė jo fizioterapeutas.
J. Sinneris antrojo seto aštuntajame geime galėjo labai priartėti prie pergalės, bet, pirmaudamas 40:0, nerealizavo net 3 „break pointų“ paeiliui. T. Griekspooras italą už tai nubaudė vienuoliktajame geime, kai „sausai“ laimėjo J. Sinerio padavimų seriją.
Teko žaisti trečiąjį setą, kuriame J. Sinnerį ėmė kankinti mėšlungis. T. Griekspooras tuo pasinaudojo ir penktajame geime „sausai“ laimėjo dar vieną italo padavimų seriją (2:3). Netrukus buvo pranešta, kad J. Sinneris nusprendė trauktis.
Titulo neapgynęs J. Sinneris praras nemažai reitingo taškų, o tai gerokai padidins Carloso Alcarazo galimybes metus užbaigti pirmoje reitingo pozicijoje.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
