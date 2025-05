Padaugėjo šansų, kad Vilius Gaubas kovos „Roland Garros“ teniso turnyre

Šeštadienį pranešta, kad suomio vietą pagrindiniame etape užims vienas iš „lucky losers“ sąrašo narių – Federico Agustinas Gomezas. Argentinietis tapo naujuoju Aleksandaro Kovačevičiaus varžovu.

F. A. Gomezas prisijungė prie Marino Čiličiaus, Aleksandro Ševčenkos, Elmerio Mollerio ir Thiago Agustino Tirante. Pastarieji taip pat pralaimėjo trečiajame kvalifikacijos rate, bet užėmė atsilaisvinusias vietas pagrindiniame etape kaip „lucky losers“ žaidėjai.

Šiuo metu spėliojama, kodėl vieta pagrindiniame etape atiteko F. A. Gomezui, o Danieliui Elahi Galanui, kuris turėjo dalyvauti ankstesniuose „lucky losers“ burtuose. Gali būti, kad šie burtai buvo atlikti jau po Kei Nishikori pasitraukimo. Tokiu atveju burtuose būtų dalyvavę ne 5 (be F. A. Gomezo), o 6 (su F. A. Gomezu) žaidėjai.

This means that Nishikori pulled out in time for the LL draw, so it actually included six players with four getting through (66,(6)% chance). Drawn 5th was Gomez who is also in now, the unlucky No. 6 and first guy out now is Galan https://t.co/lbdBfAHpmo