Zverevo kelionė į Paryžių: lėktuvą kliudė žaibas, o į miestą atvyko tik paryčiais

„Turėjome išskristi iš Hamburgo vakar apie 18.45 val. Skridome kartu su Lehečka, Nakashima ir dar keletu dvejetų žaidėjų, kai į lėktuvą trenkė žaibas.

Teko skubiai leistis tame pačiame Hamburge, o kito skrydžio į Prancūziją ilgai neradome. Galiausiai išskristi pavyko tik 1 val. nakties. Į Paryžių atskridome apie 3 val. nakties.

Tai buvo pirmas toks atvejis mano gyvenime. Buvo šiek tiek triukšmo, bet mūsų net nepradėjo kratyti. Tokia buvo kelionė link Paryžiaus“, – pasakojo A. Zverevas.

Zverev just opened his #frenchopen press, explaining that some players, his team and himself had an emergency landing yesterday evening cause the plane got struck by lightning." pic.twitter.com/jjeEyQtYHd