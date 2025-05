Vilius Gaubas prarado paskutines galimybes patekti į „Roland Garros“ pagrindinį etapą

Lietuvis realiai pretendavo į vietą „lucky loser“ burtuose, kurių metu 5 aukščiausiai skirstyti trečiajame kvalifikacijos rate pralaimėję tenisininkai sieks 3 atsilaisvinusių vietų pagrindiniame etape. Tam V. Gaubui reikėjo sulaukti bent 3 parankių rezultatų iš 4 jam aktualių mačų.

Deja, jau pirmuose dviejuose penktadienio mačuose V. Gaubas varžovų „dovanų“ nesulaukė ir prarado viltis. Iš pradžių argentinietis Federico Agustinas Gomezas (ATP-142) 1:6, 4:6 nusileido italui Giulio Zeppieri (ATP-306), o netrukus Kazachstano atstovas Aleksandras Ševčenka (ATP-97) 4:6, 4:6 nusileido Filipui Mišoličiui (ATP-155) iš Austrijos.

Šiuo metu tarp trečiajame kvalifikacijos rate pralaimėjusių žaidėjų V. Gaubą pagal reitingą, sudarytą tenisininkų skirstymo metu, lenkia 5 dalyviai: F. A. Gomezas, A. Ševčenka, Elmeris Molleris, Danielis Elahi Galanas ir Thiago Agustinas Tirante. Taigi, V. Gaubas „lucky loser“ burtuose nedalyvaus.

