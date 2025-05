Vilius Gaubas laukia svarbių rezultatų – ar lietuvis pateks į „Roland Garros“ pagrindinį etapą

Nors lietuvis ir pralaimėjo kvalifikacijoje, jis vis dar turi teorinę galimybę patekti į pagrindinį etapą. Žaisti pagrindiniame etape jau atsisakė 3 tenisininkai – Davidas Goffinas , Matteo Berrettini ir Raphaelis Collignonas . Šio trejeto vietas užims aukštai reitinguoti tenisininkai, pralaimėsiantys trečiajame kvalifikacijos rate.

„Entry List Updates“ paskyra jau paskaičiavo, kad į atsilaisvinusias 3 vietas burtuose pretenduos 5 aukščiausiai reitinguoti tenisininkai, pralaimėsiantys trečiajame kvalifikacijos rate.

That means that currently the top 5 final round qualifying losers would be in the LL draw for 3 LL spots

Jau aišku, kad minėtuose burtuose tikrai dalyvaus danas Elmeris Molleris. Jis žaidėjų skirstymo metu buvo 111-as ATP reitinge. Taip pat aišku, kad antra vieta burtuose atiteks Juano Martino Cerundolo ir Danielio Elahi Galano dvikovos pralaimėtojui.

Aukščiau už V. Gaubą tarp pralaimėjusių žaidėjų trečiajame rate buvo reitinguotas ir Thiago Agustinas Tirante. Taigi, burtuose teoriškai lieka 2 laisvos vietos, iš kurių vieną gali užimti V. Gaubas. Tam, kad tai nutiktų, V. Gaubui reikia sulaukti parankių rezultatų penktadienį.

V. Gaubui penktadienį reikės palaikyti Aleksandrą Ševčenko, Mariną Čiličių, Yannicką Hanfmanną ir Federico Agustiną Gomezą. Jei bent 3 iš šių 4 žaidėjų laimės trečiajame kvalifikacijos rate, tada V. Gaubas pateks į burtus dėl „lucky loser“ vietos pagrindiniame etape.

Roland Garros Lucky Loser situation:



Moller is the first player guaranteed in the LL draw with a 60% chance of becoming LL, the loser of Cerundolo vs Galan will join him. pic.twitter.com/hL1N7OWJsg