Nishikori pasitraukimas atvėrė dar vieną galimybę „lucky loser“ žaidėjams: Vilius Gaubas – trečias eilėje pagrindiniam etapui

Po K. Nishikori pasitraukimo atsilaisvino jau 4-a vieta vadinamiesiems „lucky losers“ žaidėjams. Tai – tenisininkai, kurie pralaimėjo paskutiniame kvalifikacijos rate.

„Lucky losers“ vietos pagrindiniame etape atiteko Marinui Čiličiui, Aleksandrui Ševčenkai, Elmeriui Molleriui ir Thiago Agustinui Tirante.

Labiausiai nepasisekė Danieliui Elahi Galanui. Jis dalyvavo „lucky loser“ burtuose, bet šiuo metu liko vienintelis iš to penketo, dar negavęs vietos pagrindiniame etape. D. E. Galanui beliks laukti, kad per keletą artimiausių dienų turnyre atsisakytų žaisti dar vienas žaidėjas.

Vilius Gaubas pagal reitingą tenisininkų skirstymo dieną yra 7-as tarp „lucky loser“ žaidėjų. Kadangi 4 vietos jiems jau išdalintos, tai reiškia, kad lietuvis dabar yra 3-ias už brūkšnio. V. Gaubui reikia, kad dar bent 3 pagrindinio etapo žaidėjai atsisakytų dalyvauti turnyre, tačiau tokia tikimybė yra itin menka.

