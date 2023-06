Paaiškėjo Vilniaus „Žalgirio“ varžovas Čempionų lygos atrankos etape

Lietuvos čempionai pirmajame burtų krepšelyje buvo su FC „Ballkani“ (Kosovas), Klaksviko KI (Farerų salos), Strugos „Trim-Lum“ (Šiaurės Makedonija) ir Geteborgo „Hacken“ (Švedija) bei preliminaraus etapo nugalėtojas.

Group 1 and Group 2 draws are completed.



These are first ten Champions League - QR1 ties. pic.twitter.com/untBSTM3qJ