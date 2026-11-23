Visus metus sportininkai atkakliai varžėsi įvairiose amžiaus grupėse, rinko reitingo taškus Lietuvos ir tarptautinėse varžybose bei kovojo dėl aukščiausių vietų bendrojoje įskaitoje.
Reitingo taškai buvo renkami Lietuvos taurės, „Baltic Open“, pasaulio ir Lietuvos čempionatuose. Kiekvienas pasirodymas buvo svarbus, o galutiniai rezultatai atskleidė sportininkų nuoseklumą, ryžtą ir viso sezono darbą.
GI disciplinoje tarp jauniausiųjų U9 grupėje pirmąją vietą iškovojo Vilniaus „Pankratos“ atstovas Konstantin Adamov. U11 grupėje triumfavo Šakių „Audros“ sportininkas Justas Pavydis, U13 grupėje – Erik Stefanovič iš „Pankratos“, o U15 grupėje – jo komandos draugas Eduard Adamov. U17 vaikinų grupėje lyderiu tapo Švenčionių „Liūto narvo“ atstovas Martynas Basys.
Mergaičių grupėse pirmąsias vietas iškovojo Dinara Dadelo (U11, „Pankratos“), Aurinta Balžekaitė (U13, Ukmergės dziudo klubas) ir Darjana Tuchto (U15, „Pankratos“). U17 merginų grupėje po 120 taškų surinko dvi Ukmergės dziudo klubo sportininkės – Gabija Verkauskaitė ir Vytautė Navickaitė.
Suaugusiųjų GI reitinge tarp vyrų pirmąją vietą užėmė Konstantin Mokšin iš „KMC Smauglys“, tarp moterų – Jonavos „Faiterio“ atstovė Miglė Nemanytė, o meistrų grupėje triumfavo Šakių „Audros“ sportininkas Mantas Gudiškis.
NO-GI disciplinoje U9 grupės lyderiu taip pat tapo Konstantin Adamov, U11 grupėje pirmąją vietą iškovojo Gustas Zimnickas iš Šakių „Audros“, U13 grupėje – jo komandos draugas Emilis Šimoliūnas, o U15 grupėje – Eduard Adamov iš „Pankratos“. U17 vaikinų grupėje geriausiai pasirodė Martynas Basys iš Švenčionių „Liūto narvo“.
Mergaičių NO-GI reitinguose pirmąsias vietas iškovojo Dinara Dadelo (U11), Anastasija Gladyševa (U13), Aurėja Sodaitytė (U15) ir Vytautė Navickaitė (U17).
Suaugusiųjų NO-GI grupėje tarp vyrų lyderiu tapo Kauno LSMU atstovas Deividas Matkus, tarp moterų – Miglė Nemanytė iš Jonavos „Faiterio“, o meistrų grupėje pirmąją vietą užėmė Mantas Gudiškis iš Šakių „Audros“.
Šie rezultatai parodė, kad ne vienas sportininkas sugebėjo iškovoti aukščiausias vietas abiejose disciplinose. Tai liudija sportininkų universalumą, kryptingą pasirengimą ir nuoseklų trenerių darbą viso sezono metu.
Komandų reitingų kova dar nesibaigė
Nors individualių sportininkų 2026 metų reitingų lyderiai jau paaiškėjo, galutiniai komandų rezultatai dar gali keistis.
Lapkričio 29 dieną Vilniuje vyks Lietuvos pradedančiųjų graplingo čempionatas, kuriame klubai dar turės galimybę papildyti savo komandinių reitingų taškų kraitį.
Tai bus paskutinė galimybė šiais metais pagerinti komandų pozicijas bendrojoje įskaitoje. Todėl kova dėl geriausių Lietuvos graplingo klubų vardų tęsis iki paskutinių sezono varžybų.
Geriausių sportininkų, trenerių ir klubų pagerbimas – sausio 31 dieną Šakiuose
2026 metų reitingų lyderiai bus iškilmingai apdovanoti 2027 metų sausio 31 dieną Šakių kultūros centre vyksiančioje kasmetinėje Lietuvos graplingo federacijos geriausių sportininkų, trenerių ir klubų apdovanojimų šventėje.
Šis renginys suburs graplingo bendruomenę iš visos Lietuvos. Jo metu bus pagerbti aukščiausių rezultatų pasiekę sportininkai, jų treneriai bei geriausiai sezono metu pasirodę klubai.
Tai bus puiki proga prisiminti svarbiausias 2026 metų sezono akimirkas, pasidžiaugti sportininkų pasiekimais ir padėkoti treneriams, klubų vadovams bei visiems, prisidedantiems prie graplingo sporto plėtros Lietuvoje.
Lietuvos graplingo federacija sveikina visus 2026 metų reitingų prizininkus, dėkoja treneriams už jų atsidavimą ir linki sportininkams dar didesnių pergalių ateinančiais metais!
Susitiksime 2027 metų sausio 31 dieną Šakių kultūros centre!
2026 metų GI disciplinos reitingų prizininkai
Berniukai U9
1. Konstantin Adamov – „Pankratos“, Vilnius – 106 taškai.
2. Adas Žiurinskas – „RJ Jiu Jitsu“, Vilkaviškis – 65 taškai.
3. Adamas Švėgžda – „A-Force BJJ“, Vilnius – 60 taškų.
Berniukai U11
1. Justas Pavydis – „Audra“, Šakiai – 90 taškų.
2. Gustas Zimnickas – „Audra“, Šakiai – 82 taškai.
3. Jokūbas Smirnovas – „Audra“, Šakiai – 71 taškas.
Berniukai U13
1. Erik Stefanovič – „Pankratos“, Vilnius – 98 taškai.
2. Timofej Adamov – „Pankratos“, Vilnius – 96 taškai.
3. Motiejus Peciulevičius – „Yamasaki BJJ Vilnius“ – 93 taškai.
4. Joris Grybas – „Audra“, Šakiai – 93 taškai.
Berniukai U15
1. Eduard Adamov – „Pankratos“, Vilnius – 105 taškai.
2. Emilijus Romanovskij – „Pankratos“, Vilnius – 93 taškai.
3. Laimutis Stonkus – „Audra“, Šakiai – 74 taškai.
Vaikinai U17
1. Martynas Basys – „Liūto narvas“, Švenčionys – 115 taškų.
2. Erik Kurajev – „Pankratos“, Vilnius – 82 taškai.
3. Naglis Sakalauskas – „KMC Smauglys“, Vilnius – 67 taškai.
Mergaitės U11
1. Dinara Dadelo – „Pankratos“, Vilnius – 65 taškai.
2. Liepa Balžekaitė – Ukmergės dziudo klubas – 50 taškų.
3. Aristėja Černiavska – „Pankratos“, Vilnius – 40 taškų.
Mergaitės U13
1. Aurinta Balžekaitė – Ukmergės dziudo klubas – 110 taškų.
2. Anastasija Gladyševa – „Pankratos“, Vilnius – 80 taškų.
3. Amelija Kuzina – Ukmergės dziudo klubas – 40 taškų.
Mergaitės U15
1. Darjana Tuchto – „Pankratos“, Vilnius – 125 taškai.
2. Uljana Siniuč – „Pankratos“, Vilnius – 76 taškai.
3. Austėja Danisaitė – Ukmergės dziudo klubas – 30 taškų.
Merginos U17
1. Gabija Verkauskaitė – Ukmergės dziudo klubas – 120 taškų.
2. Vytautė Navickaitė – Ukmergės dziudo klubas – 120 taškų.
3. Gustė Kolkaitė – Ukmergės dziudo klubas – 45 taškai.
Suaugusieji vyrai
1. Konstantin Mokšin – „KMC Smauglys“, Vilnius – 105 taškai.
2. Deividas Matkus – LSMU, Kaunas – 90 taškų.
3. Deivid Tunkevič – „Yamasaki BJJ Vilnius“ – 65 taškai.
Suaugusios moterys
1. Miglė Nemanytė – „Faiteris“, Jonava – 140 taškų.
2. Ariana Šuopytė – „Audra“, Šakiai – 81 taškas.
Meistrai (Masters)
1. Mantas Gudiškis – „Audra“, Šakiai – 120 taškų.
2. Konstantin Mokšin – „KMC Smauglys“, Vilnius – 75 taškai.
3. Vladislav Stefanovič – „Pankratos“, Vilnius – 80 taškų.
2026 metų NO-GI disciplinos reitingų prizininkai
Berniukai U9
1. Konstantin Adamov – „Pankratos“, Vilnius – 81 taškas.
2. Adas Žiurinskas – „RJ Jiu Jitsu“, Vilkaviškis – 65 taškai.
3. Matas Švilpa – „Audra“, Šakiai – 52 taškai.
Berniukai U11
1. Gustas Zimnickas – „Audra“, Šakiai – 92 taškai.
2. Justas Pavydis – „Audra“, Šakiai – 85 taškai.
3. Jokūbas Smirnovas – „Audra“, Šakiai – 70 taškų.
Berniukai U13
1. Emilis Šimoliūnas – „Audra“, Šakiai – 100 taškų.
2. Erik Stefanovič – „Pankratos“, Vilnius – 98 taškai.
3. Motiejus Peciulevičius – „Yamasaki BJJ Vilnius“ – 96 taškai.
Berniukai U15
1. Eduard Adamov – „Pankratos“, Vilnius – 110 taškų.
2. Nojus Lapiniauskas – „KMC Smauglys“, Vilnius – 91 taškas.
3. Laimutis Stonkus – „Audra“, Šakiai – 76 taškai.
Vaikinai U17
1. Martynas Basys – „Liūto narvas“, Švenčionys – 100 taškų.
2. Naglis Sakalauskas – „KMC Smauglys“, Vilnius – 90 taškų.
3. Adrijus Kirilovas – „Liūto narvas“, Švenčionys – 80 taškų.
4. Marijus Suprinavičius – „Pankratos“, Vilnius – 80 taškų.
Mergaitės U11
1. Dinara Dadelo – „Pankratos“, Vilnius – 65 taškai.
2. Liepa Balžekaitė – Ukmergės dziudo klubas – 50 taškų.
3. Aristėja Černiavska – „Pankratos“, Vilnius – 45 taškai.
Mergaitės U13
1. Anastasija Gladyševa – „Pankratos“, Vilnius – 125 taškai.
2. Aurinta Balžekaitė – Ukmergės dziudo klubas – 110 taškų.
3. Amelija Kuzina – Ukmergės dziudo klubas – 100 taškų.
Mergaitės U15
1. Aurėja Sodaitytė – „KMC Smauglys“, Vilnius – 125 taškai.
2. Darjana Tuchto – „Pankratos“, Vilnius – 110 taškų.
3. Liepa Bartusevičiūtė – „KMC Smauglys“, Vilnius – 75 taškai.
Merginos U17
1. Vytautė Navickaitė – Ukmergės dziudo klubas – 85 taškai.
2. Ema Samoilenko – „Arėjas“, Vilnius – 80 taškų.
3. Gabija Verkauskaitė – Ukmergės dziudo klubas – 76 taškai.
Suaugusieji vyrai
1. Deividas Matkus – LSMU, Kaunas – 115 taškų.
2. Konstantin Mokšin – „KMC Smauglys“, Vilnius – 101 taškas.
3. Karolis Sapežinskas – „KMC Smauglys“, Vilnius – 70 taškų.
Suaugusios moterys
1. Miglė Nemanytė – „Faiteris“, Jonava – 130 taškų.
2. Ariana Šuopytė – „Audra“, Šakiai – 85 taškai.
3. Aušrinė Stikliūtė – MTEC Marijampolės profesinio rengimo centras – 20 taškų.
Meistrai (Masters)
1. Mantas Gudiškis – „Audra“, Šakiai – 120 taškų.
2. Vladislav Stefanovič – „Pankratos“, Vilnius – 95 taškai.
3. Konstantin Mokšin – „KMC Smauglys“, Vilnius – 85 taškai.
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