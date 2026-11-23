Krepsinis.net žiniomis, klubui pavyko susitarti su amerikiečiu dėl abipusio kontrakto nutraukimo.
J.Hopkinsas LKL spėjo sužaisti 7 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 16 minučių, pelnė po 6 taškus, atkovojo 1,6 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 4,3 naudingumo balo.
Vis tik gynėjas jau kurį laiką nors ir buvo su komanda, tačiau realių šansų pasireikšti aikštėje nebesulaukdavo.
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