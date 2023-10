Oficialu: Graikijos rinktinės treneriu tapo Spanoulis

Jis pakeis po nesėkmingo pasaulio čempionato komandą palikusį Dimitrį Itoudį ir ekipą treniruos ateinančius dvejus metus.

Graikija kitą vasarą dalyvaus Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos turnyre ir išreiškė norą organizuoti šias kovas.

Trenerio karjerą V. Spanoulis pradėjo 2022 metais ir dabar treniruoja Atėnų „Peristeri“ komandą.

