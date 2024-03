„Nottingham Forest“ sulaukė nuobodos: „Premier“ lygoje neteko taškų

„Premier“ lygos klubai gali per trejus metus patirti ne daugiau kaip 105 mln. svarų sterlingų nuostolių, tačiau per šį laikotarpį Notingemo ekipa varžėsi ir žemesnėje „Championship“ lygoje, tad jų nuostoliai per metus siekė 61 mln. svarų sterlingų. Visgi tai – 34,5 mln. svarų sterlingų daugiau nei šis limitas.

„Forest“ klubas žada skųsti tokį sprendimą. Jų teigimu, finansines tvarumo taisykles jie pažeidė tik dėl to, jog „Premier“ lygos atstovai atsisakė į jų pajamas įskaičiuoti Brennano Johnsono pardavimą.

REKLAMA

REKLAMA

Klubo talentas paliko ekipą rugsėjo pirmąją dieną už 50 milijonų eurų sumą, o klubo finansų paskutinė skaičiuojama diena buvo birželio 30-oji.

Oficialiai apie savo sprendimą „Premier“ lyga turėtų paskelbti artimiausiu metu.

Priminsime, jog šį sezoną iš „Everton“ kiek anksčiau buvo atimta 10 taškų. Tiesa, po jų apeliacijos ši bausmė sumažinta iki 6 taškų.

Žemiau „Nottingham Forest“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje yra tik „Luton“, „Burnley“ ir „Sheffield United“ ekipos.