NKL turo anonsas: „Žalgirio“ jaunimas prieš „Ryto“, Mažeika prieš Jomantą

16.00 val. „Šilutė“ – „Telšiai“

Vydūno gimnazija, Atgimimo alėja 3, Šilutė

Penktąją vietą lygoje užimanti „Šilutė“ (5 pergalės / 3 pralaimėjimai) šiandien vakarų Lietuvos derbyje priims lygoje pirmaujančius „Telšius“ (9/0).

Abi komandos mačą pasitinka po ketvirtadienį sužaistų sunkių rungtynių savo aikštėse. Šilutiškiai po 2 kėlinių prieš Kretingos komandą pirmavo net 21 taško skirtumą (53:32), tačiau galiausiai pralaimėjo 84:87. Tuo metu „Telšiai“ netikėtai iki pat dvikovos pabaigos kankinosi su Joniškio „Delikatesu“ ir palaužė varžovus tik 81:79.

Ar gali amerikiečio Jaleno Warreno (vid. 20,6 taško per rungtynes) vedami šilutiškiai padaryti tai, kas nepavyko joniškiečiams, ir tapti pirmaisiais šį sezoną palaužusiais „Telšius“?

16.00 val. Joniškio „Delikatesas“ – Palangos „Kuršiai“

Saulės pagrindinės mokyklos sporto salė, Livonijos g. 6, Joniškis

„Delikatesas“ (2/6), nepaisant pralaimėjimo Telšiuose, į Palangą gali vykti nusiteikęs ambicingai – dvikova su Žemaitijos sostinės ekipa komandai turėtų suteikti tikėjimo, kad ji gali mesti iššūkį bet kam ir nutraukti jau 3 pralaimėjimų iš eilės seriją. Šarūnas Kulevičius, Corey Boydas ir kompanija turi pakankamai ginklų užduočiai pasiekti, tačiau reikia, kad savo darbą aikštėje gerai atliktų visi pagrindiniais žaidėjai.

„Kuršiai“ (4/5) taip pat vis dar ieško geriausios savo versijos, tačiau pagaliau laimėjo dukart iš eilės ir tikrai bandys tai padaryti dar kartą. Ketvirtadienį Palangos komanda namie gero puolimo dėka 90:86 nugalėjo smagų krepšinį demonstruojantį Vilkaviškio „Perlą“, o į priekį nugalėtojus vedė Ernestas Jaškus (22 taškai). Būtent šis žaidėjas kartu su ukrainiečiu Danilu Sokolenka ir amerikiečiu Reggie Clarku yra žaidėjai, nuo kurių pastaruoju metu „Kuršių“ rezultatai priklauso itin stipriai.

16.00 val. Vilkaviškio „Perlas“ – Kauno r. „Atletas“

Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, Vienybės g. 63A, Vilkaviškis

Į savo aikštę grįžtanti Vilkaviškio ekipa (4/5) turėtų būti pikta dėl pralaimėjimo Palangoje 86:90 ir siekti sugrįžti į pergalių kelią. Dar neseniai 3 pergalių serija džiaugęsis „Perlas“ dabar rizikuoja susikurti tokią pat pralaimėjimų seką. „Kuršiai“ į Vilkaviškio komandos krepšį įmetė 90 taškų, tad gynybos gerinimas turėtų būti pagrindinė vyriausiojo trenerio Šarūno Zablockio užduotis ir svarbiausias raktas į pergalę.

„Atletas“ (2/7) jau pralaimėjo 4 kartus iš eilės ir turi tenkintis 13 vieta turnyro lentelėje. Maža to, du pastarieji pralaimėjimai, patirti savo aikštėje, buvo itin skausmingi – po varžovų tritaškio paskutinę

akimirką 76:77 nusileista „Kuršiams“ ir po įtemptos kovos 71:77 – Vilniaus „Stekui“. Varžovai vis labiau apsunkina gyvenimą „Atletą“ ant savo pečių tempiančiam Tomui Balčiūnui, tad treneris Remigijus Bardauskas, norėdamas vėl džiaugtis pergalėmis, tiesiog privalo surasti daugiau ginklų komandos puolimui.

16.00 val. Šakių „Vytis-VDU“ – Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“

Šakių sporto centras, V. Kudirkos g. 64, Šakiai

„Vytis-VDU“ (3/1) ketvirtadienį neturėjo jokių argumentų Marijampolėje (75:95) ir patyrė pirmąjį pralaimėjimą šį sezoną. Apie geresnę progą atsitiesi nei rungtynės namie su visus 9 mačus pralaimėjusiu Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“ svajoti negalima, tad Eriko Kučiausko auklėtiniai tikrai sieks ja pasinaudoti.

Vis dėlto uostamiesčio jaunimas taip pat svajoja apie pirmąją pergalę, o ketvirtadienio pralaimėjimas tik 67:77 pergalingai žengiančiam Kauno „Žalgiriui-2“ turėjo suteikti papildomo pasitikėjimo savo jėgomis. „Neptūnui-Akvaservis“ atstovaujantį Joną Paukštę kauniečiai paliko be taškų, tačiau prieš tai dvejas rungtynes aukštaūgis baigė su solidžiais dvigubais dubliais (15 taškų ir 10 atkovotų kamuolių prieš „Šilutę“ bei 18 taškų ir 12 atkovotų kamuolių prieš Mažeikių „M Basket“) ir gali tapti X faktoriumi Šakiuose.

16.00 val. Mažeikių „M Basket“ – „Kretinga-VR Servisas“

Ventos progimnazijos sporto salė, Pavenčių g. 15, Mažeikiai

Į neviltį savo gerbėjus sezono pradžioje dažnai varanti Mažeikių komanda (2/6) pasitinka ant Martyno Mažeikos sukeltos euforijos bangos esančią Kretingos ekipą (5/3). Šį kartą krepšinio gerbėjai išvys ir tiesioginį daugybę kartų elitinėje lygoje tarpusavyje kovojusių mohikanų – M.Mažeikos bei Artūro Jomanto – susitikimą.

„M Basket“ labai trumpai džiaugėsi prieš savaitę iškovota pergale prieš „Neptūno“ dublerius – ketvirtadienį mažeikiškiai 62:89 pralaimėjo Vilniaus „Rytui-2“. Maža to, kad ėmė mažėti A.Jomanto naudingumas, Vilniuje nežaidė ir vienas rezultatyvesnių ekipos žaidėjų Karolis Babušis.

„Kretinga-VR Servisas“ šiuo metu lygoje užima ketvirtąją vietą ir į Mažeikius vyks tikrai nenusiteikusi iš šių aukštumų leistis žemyn.

17.00 val. Vilniaus „Stekas“ – Marijampolės „Sūduva-Mantinga“

„Active Vilnius“ Žemynos sporto salė, Žemynos g. 14, Vilnius

Po sunkaus starto „Stekas“ (4/4) atsitiesė ir ėmė kopti aukštyn – po 2 pergalių išvykose iš eilės (76:70 su „Kuršiais“ ir 77:73 su „Atletu“) komanda atsidūrė ant šeštojo „7bet-NKL“ turnyro lentelės laiptelio. Prieš tai turnyro debiutantai garbingai nusileido dviems lygos lyderiams (74:78 išvykoje „Telšiams“ ir 67:80 namie „Žalgiriui-2), o dabar pasitinka trečiąjį. Pergalė prieš „Sūduvą-Mantingą“ Tomo Purlio auklėtiniams leistų pagrįstai pradėti galvoti, kad sezono pabaigoje jie verti būti ne tik atkrintamosiose varžybose, bet ir kautis dėl vietos finalo ketverte.

Banguotai sezono pradžioje žaidžianti „Sūduva-Mantinga“ (6/2), panašu, po truputį atranda savo ritmą ir ketvirtadienį namie nepaliko vilčių „Vyčiui-VDU“ (95:75). Marius Kiltinavičius, pasinaudodamas situacija, leido pažaisti visiems turimiems krepšininkams, tad pagrindiniai žaidėjai į Vilnių siekti septintosios pergalės vyks nejausdami didesnio nuovargio.

19.30 val. Kauno „Žalgiris-2“ – Vilniaus „Rytas-2“

„Žalgirio“ treniruočių centras, Naglio g. 4a, Kaunas

Komandos yra skirtinguose turnyro lentelės poliuose, tačiau „Žalgirio“ (8/0) ir „Ryto“ (3/6) dublerių rungtynės visada yra atskira istorija, kuriai didelį dėmesį skiria ir aistruoliai. „Žalgirio-2“ vidurio puolėjas Motiejus Krivas ką tik buvo pripažintas naudingiausiu „7bet-NKL“ spalio mėnesio žaidėju ir su komandos draugais aikštėje per kiekvienas rungtynes tiesiog siaučia. Neabejotinai, kauniečiai yra šio Lietuvos krepšinio mini derbio favoritai. Dar įdomiau, kad sekmadienį tarpusavyje susikaus ir pagrindinės abiejų klubų komandos.

„Bus karštas savaitgalis, visi to laukia. Norėtume užduoti gerą toną „Žalgirio“ vyrų komandai. Tačiau reikia ir mėgautis krepšiniu bei atiduoti visas jėgas“, – apie laukiančias rungtynes kalbėjo „Žalgirio-2“ vyriausiasis treneris Vytautas Pliauga.

„Ryto“ jaunimas sezoną pradėjo 1 pergale per 6 rungtynes, tačiau per pastarąsias trejas iškovojo 2 pergales. Abi jos buvo skambios: 113:81 sutriuškintas „Delikatesas“ ir 89:62 – „M Basket“. Tai rodo, kad vilniečiai gerą dieną gali žaisti labai gerai. Kodėl gi to nepadarius per principines rungtynes Kaune?

„Mes šiose rungtynėse vadinami autsaideriais, todėl mūsų neturi varžyti jokia įtampa. Turime žaisti savo žaidimą. Smagu, kad „Žalgiris-2“ dar nepralaimėjo, tikiuosi šiandien labai gerų rungtynių, kuriose sieksime nutraukti jų pergalių seriją“, – ambicijų neslėpė „Ryto-2“ vyriausiasis treneris Andrius Šležas.