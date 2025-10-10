Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

NHL skautų stebimas lietuvis Šveicarijos ledo ritulio lygoje pelnė pirmą rezultatyvumo balą

2025-10-10 23:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 23:45

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Tappara“ be Fausto Nausėdos svečiuose 2:3 pralaimėjo prieš Porio „Assat“.

Simas Ignatavičius | Scanpix nuotr.

Simas Ignatavičius | Scanpix nuotr.

0

„Tappara“ (18 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 8-ą poziciją.

Šveicarijos pajėgiausioje lygoje 17-mečio Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda varžovų arenoje 4:1 nugalėjo „EV Zug“. Lietuvis žaidė 11 min. 52 sek., pasižymėjo rezultatyviu perdavimu ir atliko 1 smūgį. NHL skautų stebimam S. Ignatavičiui tai buvo pirmas rezultatyvumo balas per karjerą aukščiausioje Šveicarijos lygoje. Po lietuvio perdavimo įvartį pelnė Prancūzijos rinktinės puolėjas Timas Bozonas.

„Servette“ (23 tšk.) žengia 4-a tarp 14-os komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Aukščiausioje Slovakijos lygoje „HK Spišska Nova Ves“ su Nerijumi Ališausku išvykoje 2:5 neatsilaikė prieš Banska Bistricos „HC MONACObet“. Lietuvis kartą atakavo vartus ir blokavo 2 smūgius.

„HK Spišska Nova Ves“ (14 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 12 ekipų.

Stipriausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda savo arenoje 6:1 pranoko buvusią lietuvio ekipą – Galacio CSM. L. Žukauskas buvo geriausias rungtynių žaidėjas – įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 kartus atakavo vartus.

„ACSHC Fenestela 68“ (12 tšk.) užima 4-ą vietą tarp 9 komandų.

Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku svečiuose 1:7 neprilygo „EHC Olten“ klubui. Lietuvis žaidė 19 min. 49 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 kartus atakavo vartus.

„EHC Arosa“ (9 tšk.) lenkia 3 ekipas ir rikiuojasi 8-a.

Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda savo arenoje 4:0 šventė pergalę prieš Rostoko „Piranhas“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.

„Hammer Eisbaren“ (9 tšk.) pakilo į 7-ą poziciją tarp 11-os Šiaurės konferencijos komandų.

Praėjusią naktį elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna išvykoje 4:5 pralaimėjo prieš „Halifax Mooseheads“. Lietuvis atliko 3 smūgius, 1 jėgos veiksmą ir gavo 2 baudos min.

„Rimouski Oceanic“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje tarp 10 komandų užima 7-ą poziciją.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ ekipa, kurios garbę gina du lietuviai, namuose 4:0 nugalėjo „HC Ambri-Piottą“. Titas Krakauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Danielius Čečekovas nepasižymėjo.

Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda svečiuose 2:3 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Lietuvis nepasižymėjo.

„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi savo arenoje 6:3 pranoko „SC Rapperswil-Jona Lakers“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.

„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (23 tšk.) užima 4-ą vietą, „LHC Academy“ (20) – 8-ą, „EHC Kloten“ (15) – 12-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (14) su Tadu Šližiu užima paskutinę – 13-ą – poziciją.

