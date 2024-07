Netikėtą kozirį radusi Prancūzija rungtynių pabaigoje privertė kapituliuoti Belgiją

Šiose rungtynėse Prancūzijos rinktinės treneris atliko vos vieną keitimą, tačiau jis tapo lemtingu.

25-erių puolėjas Kolo Muani į aikštę žengė 62-ą mačo minutę, kai joje pakeitė puolėją Marcusą Thuramą.

Būtent šio futbolininko reidas baudos aikštelėje 84-ą mačo minutę ir atnešė „Les Bleus“ kelialapį į pirmenybių ketvirtfinalį.

Antras kėlinys

84 min. Rikošetas, pasibaigęs Prancūzijos rinktinės įvarčiu. Smūgį atliko po keitimo pasirodęs Kolo Muani, o kamuolį paskutinis lietė belgų veteranas Janas Vertonghenas 1:0.

82 min. K. De Bruyne atlieka gerą smūgį į vartų plotą kontraatakoje , tačiau M. Maignanas šiandien atrodo nepramušamas.

73 min. Prancūzas centro gynėjas Williamas Saliba sužaidžia lyg puolėjas ir išmaudęs vieną varžovą atliko labai gerą smūgį, kuris pralėkė kiek virš viršutinio vartų virpsto.

69 min. Gerą progą pasižymėti turėjo iš aštraus kampo galingai smūgiavęs Romelu Lukaku, tačiau jo smūgį atrėmė puikiai šį vakarą savo darbą atliekantis M. Maignanas.

63 min. Į gynybą orientuotas Belgijos trenerio keitimas. Puolėją L. Opendą pakeitė saugas Orelis Magala.

60 min. Pracūzija ima vis labiau spausti savo varžovus vos tik praranda kamuolį, tačiau Belgijai tai suteikia gerokai daugiau galimybių kontraatakuoti. Tokią progą gavęs K. De Bruyne pasiuntė kamuolį į priekį Y. Carrasco, kuris pavojingai įsiveržė į baudos aikštelę, o jo smūgį paskutinę akimirką fantastiškai blokavo Theo Hernandezas.

49 min. A. Tchoumeni atlieka labai pavojingą smūgį iš už baudos aikštelės, kurį atrėmė belgų vartininkas, nusiųsdamas kamuolį į kampinį.

53 min. Aštrus K. Mbappe reidas į baudos aikštelę baigėsi kiek per stipriu smūgiu virš vartų.

Pirmas kėlinys

46 min. Teisėjas skelbia ilgąją pertrauką. Nors pirmoje mačo dalyje prancūzai atrodo aktyvesni, tačiau rezultatas nekinta 0:0.

45 min. K. Mbappe išmaudė kelis varžovus ir atliko gerą perdavimą komandos draugui, tačiau iš tiesiai smūgiavęs A. Tchoumeni geros progos neišnaudojo.

44 min. Penkias minutes trunkianti Belgijos vartų apgultis. Itin produktyviai žaidžia į atakas nuolat pasijungiantis „Barcelona“ gynėjas J. Kounde.

38 min. Pavojingas K. Mbappe žaidimas varžovų baudos aikštelėje, o po kelių akimirkų ir itin pavojingas A. Tchoumeni smūgis iš 30-ies metrų.

