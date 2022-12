Lionelis Messi po 36-erių metų pertraukos atvedė Argentiną į pasaulio čempionų sostą

Argentinos rinktinė finale sulaukė 34-erių veterano Angelio Di Marios sugrįžimo ir žymiai aktyviau pradėjo rungtynes. Patyręs saugus buvo ryškus abejose aikštės pusėse ir prisidėjo prie abiejų pirmų Argentinos įvarčių.

Lionel Messi has done it. He's completed football 🐐 pic.twitter.com/WpUoiQaQTE — SPORTbible (@sportbible) December 18, 2022

21-ą rungtynių minutę gynyboje grubiai suklydo puolėjas Ousmane'as Dembele, kuris baudos aikštelėje pargriovė A. Di Maria, o L. Messi užtikrintai realizavo 11 metrų baudinį 1:0. Šis įvartis leido L. Messi tapti pirmuoju žaidėju pasaulio čempionatų istorijoje, kuris pelnė įvarčius grupių etape, aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finale per vieną pasaulio taurės turnyrą!

Argentinos aktyvumas 37-ą rungtynių minutę vėl davė vaisių ir prieš vartus vienas greitoje atakoje atsidūręs A. Di Maria tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą 2:0.

Pirmoje mačo pusėje prancūzai žaidė visiškai apatiškai ir tai privertė reaguoti šios ekipos strategą Didierą Deschampsą.

Dar 41-ąją minutę jis pakeitė du patyrusius futbolininkus – Olivierą Giroud ir O. Dembele, o vietoje jų ant vejos žengė jaunieji talentai 25-erių Marcusas Thuramas ir 24-erių Randalis Kolo Muani.

Antras kėlinys

Po ilgosios pertraukos Prancūzijos futbolininkai pradėjo žaisti gerokai aktyviau aikštės viduryje, tačiau argentiniečių gynyba ir toliau dirbo fantastiškai. Iki 65-osios minutės prancūzai vis dar nebuvo smūgiavę į Emiliano Martinezo vartus.

Rungtynių intriga atgijo 79-ą rungtynių minutę, kai baudos aikštelėje suklydęs argentinietis gynėjas Nicolas Otamendi pargriovė E. Klolo Muani, o 11-os metrų baudinį realizavęs K. Mbappe sušvelnino rezultatą 2:1.

Dar po dviejų minučių tas pats K. Mbappe sulaukė fantastiško M. Thuramo perdavimo baudos aikštelėje ir puolėjas galingu smūgiu į kairįjį apatinį vartų kampą išlygino rezultatą 2:2.

Abiem įvarčiais tribūnose itn emocingai džiaugėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, o rungtynių pabaigoje prancūzai visiškai perėmė žaidimo kontrolę į savo rankas.

Rungtynėms teisėjaujantis lenkas Szymonas Marciniakas pridėjo 8 papildomas minutes, per kurias pavojingus išpuolius sukūrė abi vienuolikės, o realiausią progą pasižymėti pačioje mačo pabaigoje turėjo L. Messi, kurio stiprų smūgį galingu šuoliu atrėmė Hugo Llorisas.

Pratęsimas

Pratęsimo metu aktyviai žaidė abi rinktinės, o pirmieji šimtaprocentinę progą 109-ą minutę sukūrė argentiniečiai. Lautaro Martinezas sulaukė nuostabios progos, tačiau jo smūgį atrėmė L. Martinezas, tačiau tada pirmasis prie kamuolio atsiradęs L. Messi išvedė saviškius į priekį 3:2.

Po 7 minučių prancūzai sugebėjo atsitiesi, o K. Mbappe smūgiuotas kamuolys pataikė į gynėjo Gonzalo Montielio ranką. Teisėjas nedvejodamas skyrė 11 metrų baudinį, o jį šaltakraujiškai realizavo tas pats K. Mbappe 3:3, šiose rungtynėse pasižymėjęs hatriku.

Per teisėjo pridėtą laiką nugalėtojas neišaiškėjo, todėl nugalėtojas sprendėsi 11 metrų baudinių serijoje.

Baudinių serija

Baudinių serijoje sėkmingai smūgiavo K. Mbappe ir L. Messi, tačiau antrasis ėjęs mušti prancūzas Kingsley Comanas nesugebėjo nuginkluoti varžovų vartininko, o P. Dybala tai padarė sėkmingai ir argentiniečiai išsiveržė į priekį. Trečiasis smūgiavęs prancūzas Aurelienis Tchouameni nepataikė į vartus, o Argentinos rinktinėje klaidų nebuvo – Leandro Paredesas ir Gonzalo Montielis smūgiavo sėkmingai ir Argentina triumfavo įspūdingame finale.

Leo Messi is the first player to score in EVERY knockout game of a men’s World Cup.



Of course. pic.twitter.com/Jo9jKBVn6D — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022

Komandų pasiekimai

Argentinai tai bus jau šeštasis Pasaulio taurės finalas ir tik Vokietija (8) jame yra žaidžiusi daugiau. Čempionų titulus jie laimėjo 1978 ir 1986 m., tačiau jeigu pralaimėtų šiame Pasaulio taurės finale, jie prisijungtų prie Vokietijos, kuri taip pat yra pralaimėjusi 4 finalus.

Prancūzija į finalą pateko ketvirtą kartą, visus nuo 1998 m. – 1998, 2006, 2018 ir 2022. Prancūzai gali tapti tik trečiąja šalimi, kuri laimėtų du Pasaulio taurės turnyrus iš eilės. Prieš tai tą padarė Italija (1934 ir 1938 m.) bei Brazilija (1958 ir 1962 m.).

Rungtynes komandos pradės tokių sudėčių:

Tai bus ketvirtas Pasaulio taurės susitikimas tarp Argentinos ir Prancūzijos, tačiau 13-asis visuose turnyruose. Prancūzija laimėjo tik tris iš paskutinių 12 (3 lygiosios, 6 pralaimėjimai), tačiau paskutiniame susitikime prancūzai 4:3 nugalėjo Argentiną (2018 Pasaulio taurėje).

Prancūzija yra neįveikta Pietų Amerikos komandų jau paskutiniuose 10 Pasaulio taurės rungtynių (6 pergalės, 4 lygiosios).

Tai bus 11-as Pasaulio taurės finalas tarp Pietų Amerikos ir Europos komandų. Pietų Amerikos komandos triumfavo 7 iš 10 paskutinių finalų.

Komentarai prieš rungtynes:

Argentinos rinktinės treneris Lionelis Scaloni:

„Rungtynės tarp Argentinos ir Prancūzijos yra daugiau nei susitikimas tarp L.Messi ir K.Mbappe. „Abi komandos turi ginklų ir rungtynės gali būti nuspręstos kitų žaidėjų, ne tik jų dviejų. L.Messi žaidžia gerai, bet tai yra rungtynės tarp Argentinos ir Prancūzijos ir čia yra daugybę žaidėjų, kurie gali nuspręsti rungtynes“.

Prancūzijos rinktinės treneris Didieras Deschampsas:

„Prancūzijos rinktinė visada bus gražiausias dalykas, kuris nutiko mano profesionaliame gyvenime. Turėjau puikios patirties kaip žaidėjas, o dabar turiu tokios patirties ir kaip treneris. Aš labai džiaugiuosi būdamas šioje pozicijoje“.