Katare – rekordinis palaikymas Lioneliui Messi: gali patekti į istoriją

Paskutinį kartą „albiceleste“ pasaulio futbolo čempionais tapo 1986 metais, o sekmadienį Lionelio Messi vedamą ekipą šios rinktinės sirgaliai planuoja palaikyti sukurdami nepamirštamą atmosferą. Skelbiama, kad stadione plėvesuos apie 4 tūkst. baltų ir mėlynų balionų, 6 tūkst. vėliavų ir apie 2 tūkst. šalikų. Pasak žiniasklaidos, tai gali būti vienas didžiausių sirgalių susivienijimų pasaulio čempionatų istorijoje, kai rungtyniaujama ne pirmenybių šeimininkų stadione.

Argentinos ambasados Katare duomenimis, nuo 35 000 iki 40 000 sirgalių atvyko į pasaulio čempionatą palaikyti mylimos komandos. Į Argentinos pusę stojo ir didelė dalis Brazilijos rinktinės sirgalių, kai vieni čempionato favoritų dramatiškai po baudinių serijos ketvirtfinalyje nusileido Kroatijai.

Katare iki čempionato galo likę Brazilijos rinktinės sirgaliai neslepia, kad L. Messi vedamą kariauną palaikys nepaisydami didžiulio tarp šių Pietų Amerikos futbolo gigančių tvyrančio susipriešinimo.

„Kaip futbolo gerbėjas, manau, kad argentiniečiai nusipelnė šio titulo“, – Ispanijos naujienų portalui „Marca“ neslėpė 38-erių dantistas iš Brazilijos Arnaldo dos Santos Junioras.

Visgi Brazilijos tyrimų ir duomenų analizės instituto apklausa parodė, kad net 60 proc. šalies gyventojų norėtų, kad jų kaimynai finale pralaimėtų.

Daugybės palaikymo futbolo ikona L. Messi Katare sulaukia ir iš čia dirbančių imigrantų, atvykusių iš Indijos bei Bangladešo.

Tai, kad Katare daug labiau vietos sirgalių palaikoma Argentina, pripažįsta ir buvęs šios rinktinės puolėjas Davidas Trezeguet.

„Palyginti su Prancūzija, Argentina nėra tokio paties lygio komanda, tačiau tai ekipa, kuri naudojasi čia teikiama sirgalių parama“, – naujienų agentūrai AFP teigė D. Trezeguet.

Tai bus jau antrasis pasaulio futbolo čempionato finalas 35-erių puolėjui L. Messi, kuris jau pranešė, kad po šių planetos pirmenybių baigs karjerą nacionalinėje rinktinėje. 2014-ais metais argentiniečiai užėmė antrąją vietą, kai aštuntfinalyje 1-0 įveikė Šveicariją, ketvirtfinalyje 1-0 nugalėjo Belgiją, pusfinalyje po baudinių serijos 4-2 palaužė Olandiją, o finale 0-1 nusileido Vokietijai.

