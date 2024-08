„Netflix“ pateikė daugiau detalių apie dokumentiną su Domantu Saboniu

Serialas minėtoje platformoje pasirodys spalio 9 dieną ir vadinsis „Startinis 5“.

Jame be D.Sabonio taip pat bus rodoma apie LeBroną Jamesą, Anthony Edwardsą, Jaysoną Tatumą ir Jimmy Butlerį.

„Šis serialas parodys nefiltruotą NBA žvaigždžių gyvenimą sezono metu“, - rašo „Netflix“.

Taip pat jau oficialiai pristatytas anonsinis filmukas:

Jimmy Butler Anthony Edwards LeBron James Domantas Sabonis Jayson Tatum

Starting 5, a new Netflix Sports series, will follow their 2023-24 season on and off the court. Coming October 9. pic.twitter.com/8tvPzMFizr