Nesustabdomas Dončičius pelnė 45 taškus ir išgelbėjo „Lakers“ nuo dar vieno fiasko

Slovėnijos rinktinės žvaigždė pelnė net 45 taškus, atkovojo šio sezono rekordą žyminčius 15 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 5 kamuolius.
L. Dončičius pataikė 8 tritaškius ir jau ketvirtose rungtynėse iš eilės pelnė bent 37 taškus, taip dar labiau įsitvirtindamas rezultatyviausių NBA žaidėjų sąrašo viršūnėje.
Šį kartą 37 taškų ribą slovėnas pasiekė dar per pirmuosius tris kėlinius.
Gynėjas įspūdingai pradėjo ir šį susitikimą. Vien per pirmąjį kėlinį jis pelnė 16 taškų bei pataikė 4 tritaškius.Iki ilgosios pertraukos L. Dončičiaus sąskaitoje jau buvo 24 taškai ir 8 atkovoti kamuoliai.
Prie pergalės taip pat prisidėjo Austinas Reavesas, pelnęs 19 taškų, ir Walkeris Kessleris, kuris surinko 16 taškų bei atkovojo 15 kamuolių.
Los Andželo ekipa trečiojo kėlinio pabaigoje atrodė užtikrintai artėjanti prie pergalės. Likus pusantros minutės iki ketvirčio pabaigos šeimininkai pirmavo net 102:76.
Vis dėlto „Raptors“ sugebėjo sumažinti atsilikimą iki vienaženklio skirtumo. Tuomet L. Dončičius ir A. Reavesas padėjo „Lakers“ surengti spurtą 9:1 bei susigrąžinti kontrolę.
Rungtynių pabaigoje Los Andželo klubas vėl vos neprisidarė problemų.
Likus minutei ir 43 sekundėms treneriai nusprendė pasodinti pagrindinius žaidėjus ant atsarginių suolelio, tačiau Toronto rezerviniai krepšininkai vos per 40 sekundžių pelnė 11 taškų.
„Lakers“ persvara nuo 16 taškų sumažėjo iki 125:120, todėl L. Dončičius, A. Reavesas ir W. Kessleris buvo priversti sugrįžti į aikštę.
Pagrindiniai šeimininkų krepšininkai išsaugojo pergalę ir neleido pasikartoti penktadienio scenarijui, kai prieš „Golden State Warriors“ buvo iššvaistytas 25 taškų pranašumas ir pralaimėta 17 taškų skirtumu.
Toronto komandoje rezultatyviausiai žaidė Scottie Barnesas, pelnęs 29 taškus. RJ Barrettas pridėjo 22 taškus, tačiau „Raptors“ patyrė trečiąjį pralaimėjimą per pastarąsias ketverias rungtynes.
Svečiams ketvirtą susitikimą iš eilės negalėjo padėti kelio traumą patyręs Kawhi Leonardas.
Jis taip pat praleis pirmadienio rungtynes su savo buvusia komanda Los Andželo „Clippers“.
Tuo metu „Lakers“ gretose NBA debiutavo pirmojo rato naujokų biržos šaukimu pasirinktas Cameronas Carras.
Dėl šoninio pilvo raumens traumos pirmąsias šešerias sezono rungtynes praleidęs naujokas aikštėje pasirodė likus minutei ir 43 sekundėms iki susitikimo pabaigos.
Artimiausias rungtynes „Lakers“ pirmadienį namuose žais su Majamio „Heat“.
„Lakers“: Luka Dončičius 45 (4/11 dvit., 8/12 trit., 15 atk. kam., 5 per. kam., 6 rez. perd., 7 kld.), Austinas Reavesas 19 (4/9 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.), Walkeris Kessleris 16 (6/6 dvit., 15 atk. kam.), Collinas Sextonas 14 (5/7 dvit.), Sandro Mamukelashvili 11 (2/5 trit.), Jake LaRavia 8 (4 rez. perd.), Quentinas Grimesas 7, Matisse Thybulle 6 (2/4 trit.), Jarredas Vanderbiltas 4, Jadenas Hardy 1.
„Raptors“: Scottie Barnesas 29 (11/17 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), RJ Barrettas 22 (5/9 dvit., 4/9 trit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Jamisonas Battle 20 (4/10 trit., 5 atk. kam.), Immanuelas Quickley 12 (3/11 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), Ja'Kobe Walteris 11 (3/9 trit., 4 atk. kam.), Jamalas Sheadas 9 (2/4 trit., 6 rez. perd.), Trayce Jackson-Davis (5 atk. kam.) ir Alijahas Martinas (4 rez. perd.) po 5, Collinas Murray-Boylesas 4, Allenas Gravesas ir Jadenas Bradley po 3, Kyle Andersonas 2.
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