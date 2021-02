Nesikeičiantis Kyrgiosas: supyko ant teisėjo ir atsisakė tęsti mačą

Mače su kitu Australijos atstovu Harry Bourchieriu (ATP-324) N.Kyrgiosas pirmavo 6:2, 5:5, o vienuoliktajame geime turėjo pranašumą 40:30. Prieš pat jam atliekant padavimą, bokštelio teisėjas pranešė, kad tam skirtas laikas baigėsi ir šis pažeidė taisykles.

N.Kyrgiosą tai kaip reikiant įsiutino, jis aiškino, kad ką tik pradėjo pasiruošimą padavimui, kad laikrodis buvo paleistas per anksti ir čia pat pareiškė, kad nebetęs mačo.

„Daugiau nebežaisiu. Atsiprašau, bičiuli. Atrodo, kad tu tai darai tik tam, kad pasirodytum esąs linksmas. Manai, kad esi juokingas? Bokštelio teisėjas tikrai ne svarbiausia figūra tenise. Jis tik priedas, turintis užtikrinti sklandų mačą. Kodėl jie galvoja, kad jie šiame žaidime yra svarbiausi?“, – nervinosi N.Kyrgiosas.

Tuomet bandyta įtikinti N.Kyrgiosą tęsti mačą. Jam buvo pažadėta, kad piniginės baudos jis negaus ir tik tada mačo favoritas grįžo į kortą ir šiaip ne taip laimėjo susitikimą, nors H.Bourchieris pratęsime turėjo tris „set pointus“.

"I've just started serving! What are you talking about?!" 😡



Nick Kyrgios refuses to play after a bust-up with the umpire over a time violation... pic.twitter.com/YZUlkDvWXX