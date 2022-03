Nerimas „Kings“ stovykloje: Domantas Sabonis mačo nebaigė dėl traumos

Lietuvis ketvirtajame kėlinyje skaudžiai susidūrė su varžovu ir parkrito ant parketo. Krepšininkas atrodė kenčiantis kelio skausmus.

Nepaisant to, D. Sabonis netruko pakilo ir tęsė žaidimą. Vis dėlto tai tęsėsi vos ataką, po kurios lietuvis galiausiai paliko aikštę ir iškeliavo į rūbinę bei mače daugiau nebepasirodė.

Domantas Sabonis will have MRI on his left knee



—Hard to tell from this angle of specific injury

—MRI would look at possible ligament or meniscus injury

