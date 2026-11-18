Pirmąsias tarpusavio rungtynes Klaipėdoje Gedimino Petrausko auklėtiniai taip pat pralaimėjo – 73:76.
Jau pirmajame kėlinyje Klaipėdos klubas susidūrė su didelėmis problemomis gynyboje. Pačioje ketvirčio pabaigoje Trento komanda susikūrė net ir dviženklį pranašumą – 30:19.
Varžovų persvara augo ir antrajame ketvirtyje (39:22), tačiau Einaro Tubučio ir Henri Drello metimai leido šiek tiek priartėti – 30:43. Į pertrauką italų išsinešė 13 taškų pranašumą – 54:41.
Kurį laiką po pertraukos „Neptūnas“ dar išlaikė intrigą, bet trečiojo ketvirčio pabaiga buvo lemtinga. Trento klubą Isaiah Bigelow ir šeimininkų pranašumas dar labiau išaugo – 75:58.
Charakterio per ketvirtą kėlinį klaipėdiečiai taip pat neparodė. Quincy Olivari tritaškiu padidino skirtumą iki 20 taškų (88:68), o susitikimą Trento komanda laimėjo 96:83.
„Neptūnas“: Yannickas Franke 17 (2/6 trit.), Arnas Beručka 16 (3/5 trit.), Henri Drellas 11, Donatas Tarolis 10 (5 atk. kam.), Elvaras Fridrikssonas 8 (5 rez. per.).
„Dolomiti Energia“: Isaiah Bigelow 23 (4/6 trit.), Quincy Olivari 19 (4/12 trit.), Dariusas Brownas 14 (8 rez. per.), Charlie Brownas 12.
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