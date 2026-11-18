Tai buvo jau ketvirtasis „Lietkabelio“ pralaimėjims Europos taurės varžybose iš eilės.
Pirmąjį tarpusavio mačą Panevėžyje Nenado Čanako auklėtiniai buvo laimėję 75:72.
Mačą Panevėžio klubas pradėjo užtikrintai (9:2), tačiau varžovai atsakė geru žaidimu ir Ryanas Hawkinsas išvedė į priekį svečius – 15:14. Dar kėlinio pabaigoje Sarajevo klubas įgijo ir dviženklį pranašumą – 24:14.
Dar ryškesnės problemos Panevėžio ekipos puolime buvo antrajame kėlinyje. Varžovų pranašumą iki 15 taškų didino Reginaldas Perry (34:19), o netrukus skirtumas šoktelėjo ir iki 20 taškų – 39:19. Po dviejų kėlinių „Bosna“ pirmavo 48:29.
Po pertraukos ryškesnių svyravimo jau buvo gerokai mažiau. Nors Panevėžio klubas puolė sėkmingiau, bet artėti sekėsi sunkiai. „Bosna“ išlaikė turimą persvarą ir po trijų kėlinių pirmavo 69:50.
Ketvirtajame kėlinyje Panevėžio klubas bandė kabintis ir K.Kennedy mažino atsilikimą iki 14 taškų – 64:78. B.Sy žaidė puikią atkarpą ir mažino svečių atsilikimą dar labiau (76:84), tačiau šeimininkai atsakė sėkminga ataka – 86:76. Nors Panevėžio klubas vėl priartėjo, bet pergalę šventė varžovai –
Mačo nebaigė vienas iš varžovų lyderių R.Perry, kuris užsidirbo dvi šiurkščias pražangas.
„Lietkabelis“: Bandja Sy 22 (7/11 metimai), Keondre Kennedy 17 (4 rez. per.), Alexanderis Schumacheris 11 (2/3 trit.), Marius Valinskas 8, Danielis Baslykas (1/5 trit.) ir Marko Iličius po 7.
„Bosna“: Reginaldas Perry 22 (6 atk. kam.), Nikola Popovičius 13, Emiras Atičius 12 (7 atk. kam.), DeAndre Gholstonas ir Shawnas Pipesas (8 rez. per.) po 10.
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