Lietuvė mačą pradėjo įspūdingai – pirmajame sete per 26 minutes varžovei įteikė „riestainį“. Antrajame sete A. Lukošiūtei fatališkai nesisekė – ji nerealizavo net 10 „break pointų“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas.
Trečiasis setas buvo labai permainingas. A. Lukošiūtė startavo geriau (2:0), tada pralaimėjo 4 geimus iš eilės (2:4, 3:5), bet dešimtajame geime realizavo „break pointą“ ir išsigelbėjo (5:5). Vienuoliktajame geime lietuvė sunkiai laimėjo savo padavimų seriją, o netrukus susikūrė „match pointą“ paduodant lenkei ir nesuklydo.
A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Aštuntfinalyje jos lauks egiptietė Hania Abouelsaad (WTA-1163).
Dvejetuose A. Lukošiūtė su prancūze Alyssa Reguer kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kuriame žais prieš britę Savannah Dadą-Mascoll ir kazachę Jekateriną Dmitričenko.
Milė Cibulskytė su ukrainiete Arina Jakuševa dvejetų starte per 51 minutę 0:6, 1:6 pralaimėjo A. Lukošiūtei su prancūze Alyssa Reguer. M. Cibulskytei ir A. Jakuševai atiteko 74 JAV doleriai.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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