TV3 naujienos > Sportas

Nepraleiskite: sekmadienio popietę į principinę kovą stoja „Kibirkštis-TOKS“ ir „Neptūnas-Amberton“

Šį sezoną TV6 kanalo žiūrovai kiekvieną sekmadienį kviečiami stebėti svarbiausias moterų Lietuvos krepšinio lygos kovas. O šįkart laukia ypatinga intriga: į akistatą stos dvi Europos taurės  komandos: Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ ir Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“.

Šį sezoną TV6 kanalo žiūrovai kiekvieną sekmadienį kviečiami stebėti svarbiausias moterų Lietuvos krepšinio lygos kovas. O šįkart laukia ypatinga intriga: į akistatą stos dvi Europos taurės  komandos: Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ ir Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“.

0

Tiesioginę rungtynių transliaciją žiūrovai taip pat kviečiami sekti ir internetu.

Principinė, viena laukiamiausių sezonų dvikovų tarp Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ ir Klaipėdos „Neptūno-Amberton“ įvyks sostinėje. 

Šios dvi ekipos jau ne kartą įrodė, kad jų susidūrimai visuomet kupini įtampos, emocijų ir aukščiausio lygio moteriško krepšinio.

Rugsėjį vykęs „BlueIron“ supertaurės didysis finalas baigėsi dramatiška vilniečių pergale 78:77, todėl šį sekmadienį klaipėdietės į sostinę atvyksta trokšdamos revanšo.

Abi komandos demonstruoja įspūdingą formą: „Kibirkštis-TOKS“ pirmauja lygoje pagal metimų taiklumą (53 %) ir rezultatyvius perdavimus (vid. 29,3), o „Neptūnas-Amberton“ pasižymi puikia kova dėl kamuolių (vid. 54,7 atkovotų) bei antra vieta pagal perimtus kamuolius (15,3).

Individualiai išsiskiria ir klaipėdiečių lyderė Anna Liepina. Krepšininkė pelno po 18 taškų ir pataiko net 71 % dvitaškių. Tuo tarpu vilniečių gretose ryškiausiai žiba Zarielle Lacole Green (12,7 tšk., 67 % dvitaškių taiklumas) ir Japeece Monet Dean, vidutiniškai atliekanti net 8 rezultatyvius perdavimus.

Tai – kova ne tik dėl vietos turnyrinėje lentelėje, bet ir dėl prestižo. Principinė sostinės ir pajūrio komandų dvikova, kurioje kiekvienas metimas gali lemti pergalę – jau šiandien.

Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“ – Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“ – sekmadienį, 14 val. per TV6!

