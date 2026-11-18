Kelionės į Sarajevą metu po trejų metų NCAA į Lietuvą sugrįžęs Gytis Nemeikša pasidalijo mintimis apie prisitaikymą prie europietiško krepšinio, gyvenimą Havajuose, sprendimą pasirašyti sutartį su Vilniaus „Rytu“, sezono pradžią ir artėjančią akistatą su klubu, kurio sistemoje praleido ne vienus metus.
– Gyti, po trejų metų pertraukos sugrįžai rungtyniauti į Lietuvą. Kaip sekasi prisitaikyti prie europietiško krepšinio ir kokius didžiausius skirtumus pastebi tarp žaidimo NCAA ir Lietuvoje?
– Turbūt didžiausias skirtumas yra sprendimų priėmimo greitis. Amerikoje žaidžiau laisvesnį krepšinį, kuriame daugiau bėgimo, individualių veiksmų. Dažnai tiesiog bandai aplenkti varžovą, jį apibėgti ir susikurti progą.
Čia reikia daugiau galvoti, priimti protingesnius sprendimus, suprasti, kada ir kur geriausia atlikti tam tikrus veiksmus. Negali tiesiog bėgioti pametęs galvą ir ieškoti laisvos erdvės. Amerikoje dar gali sau leisti šiek tiek suabejoti, o čia dar prieš gaudamas kamuolį turi žinoti, ką su juo darysi.
Kalbant apie prisitaikymą, manau, kad viskas sekasi gerai. Stengiuosi kuo geriau įsisavinti tai, ką sako treneriai, įsiklausyti į komandos draugų patarimus. Kiekvieną dieną bandau tobulėti, neturiu jokių nusiskundimų ir žiūriu tik į priekį.
– JAV praleidai trejus metus, iš kurių dvejus atstovavai Havajų universitetui. Havajai daugeliui asocijuojasi su atostogomis, paplūdimiais ir nerūpestingu gyvenimu. Kokia iš tikrųjų ten yra krepšininko kasdienybė ir kiek pačiam pavyko pasimėgauti Havajų gyvenimu?
– Sezono metu nelabai pavykdavo pasimėgauti tuo Havajų gyvenimu. Mano antroji pusė tuo mėgavosi labiau, ypač kai atvažiuodavo kas nors aplankyti. Mes dažniausiai turėdavome tik vieną laisvą dieną per savaitę, todėl norėdavosi tiesiog pailsėti, o ne kažkur važinėti ar leisti laiką paplūdimyje.
O šiaip krepšinio kultūra Havajuose tikrai nebloga. Sirgaliai gausiai renkasi į rungtynes, ypač tai jautėsi antrajame sezone, kai turėjome laiminčią komandą ir patekome į „March Madness“ turnyrą. Buvo rungtynių, kai arena būdavo pilna, o ji, kiek pamenu, talpina apie 10 tūkstančių žiūrovų.
Sąlygos ten taip pat labai geros. Havajai daugeliui asocijuojasi su atostogomis ir paplūdimiais, tačiau ten yra tik vienas NCAA pirmojo diviziono universitetas, todėl visas dėmesys sutelktas į jį. Iš esmės visa valstija palaiko vieną universitetą, tad jis sulaukia labai daug dėmesio, o ir sąlygos sportininkams tikrai puikios.
– Vasarą pasirašei trejų metų sutartį su Vilniaus „Rytu“. Kaip nutiko, kad kaunietis, užaugęs „Žalgirio“ sistemoje, nusprendė savo ateitį susieti su Vilniaus klubu?
– Tiesiog stengiuosi priimti sprendimus, kurie, mano manymu, būtų geriausi mano karjerai. Ieškau vietos, kur galėčiau labiausiai tobulėti, turėčiau galimybę parodyti save ir kuo geriau atsiskleisti kaip žaidėjas.
Grįžęs iš Amerikos dar turiu labai daug ką įrodyti. Lietuvoje kol kas nesu susikūręs didelio vardo, todėl man ypač svarbu atrasti tinkamiausią vietą tobulėjimui.
Tikrai nebuvo taip, kad norėčiau kažkam įkąsti ar kažką įrodyti būtent dėl pasirinktos komandos. Tiesiog ieškojau sau geriausios situacijos, tariausi su artimaisiais, agentu ir galiausiai pasirinkau ten, kur mačiau palankiausias sąlygas augti bei atsiskleisti kaip žaidėjui.
– Po sutarties pasirašymo „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas kalbėjo, kad iš NCAA grįžusiems krepšininkams pirmasis profesionalios karjeros sezonas dažnai būna kupinas iššūkių. Su kokiais didžiausiais sunkumais kol kas susidūrei ir kaip sekasi juos įveikti „Lietkabelyje“?
– Turbūt, kaip jau minėjau, vienas didžiausių iššūkių yra mąstymas aikštelėje ir sprendimų priėmimas. Svarbu ne tiesiog bėgioti be galvos, o kiekvieną veiksmą atlikti su aiškiu tikslu. Reikia išmokti greičiau priimti sprendimus ir šioje srityje dar tikrai turiu kur tobulėti.
Aišku, visada norisi žaisti geriau – pelnyti daugiau taškų, atkovoti daugiau kamuolių ir duoti kuo daugiau naudos komandai, tačiau į viską žiūriu pozityviai, esu gerai nusiteikęs ir pasitikiu savimi. Tikiu, kad galiu įrodyti savo vertę ir sėkmingai rungtyniauti šiame lygyje.
– Sezonas jau įgauna pagreitį. Kaip vertini tiek komandos, tiek savo asmeninę sezono pradžią?
– Kalbant apie komandą, manau, kad mūsų žaidimas kol kas labai banguoja. Sužaidžiame tikrai gerų rungtynių, tačiau po jų dažnai seka gerokai prastesni pasirodymai.
Kartais atrodo, kad jau pagauname pagreitį, įgauname gerą formą, gerai jaučiamės tiek komandos viduje, tiek aikštelėje, tačiau kitose rungtynėse vėl patiriame skaudų pralaimėjimą. Pavyzdžiui, Turkijoje pralaimėjome 38 taškų skirtumu, o jau kitame susitikime su Tauragės komanda sužaidėme neblogai.
Manau, kad mūsų rezultatai tikrai nėra blogi, nors, žinoma, visada gali būti geresni. Patys norime pasiekti daugiau, tačiau tam pirmiausia reikia sumažinti tuos svyravimus ir tapti stabilesniems. Krepšinyje stabilumas yra labai svarbus.
Kalbant apie save, taip pat labiausiai norėčiau daugiau stabilumo. Stengiuosi kiekvienose rungtynėse nekartoti tų pačių klaidų, įsiklausyti į trenerių patarimus ir būti kuo naudingesnis komandai. Manau, kad pirmiausia svarbu gerai atlikti mažus dalykus, tą vadinamąjį juodą darbą, kurio galbūt net nesimato statistikos protokole. Kai gerai atlieki tuos mažus dalykus, ateina ir didesni.
Žinoma, visada norisi kuo greičiau tobulėti, tačiau kartu reikia išlikti pozityviam ir tikėti savimi. Esu patenkintas tuo, kur dabar esu, ir noriu toliau judėti į priekį.
– Prasideda antrasis Europos taurės reguliariojo sezono ratas. Jau trečiadienį laukia išvykos rungtynės su Sarajevo „Bosna“. Pirmajame susitikime pergalę išplėšėte tik paskutinėmis sekundėmis. Kokias pamokas išsinešėte iš tos dvikovos ir kas bus svarbiausia siekiant pergalės Sarajeve?
– Tai buvo pirmosios mūsų rungtynės Europos taurėje. Nors nuo to susitikimo nepraėjo labai daug laiko, komanda jau spėjo šiek tiek pasikeisti – atvyko naujas žaidėjas, vienas išvyko.
Manau, kad mums, kaip gana jaunai komandai, svarbiausia į kiekvienas rungtynes žengti su didele energija ir noru kovoti. Kai žaidžiame su tinkamu nusiteikimu, labai daug dalykų mums pavyksta.
Viskas prasideda nuo gynybos. Pirmiausia turime gerai gintis, o tada ateina ir puolimas. Svarbu negalvoti tik apie save, o žiūrėti, kaip kiekvienas galime būti naudingas visai komandai.
Manau, kad svarbiausia bus energija, noras kovoti, atkovoti kamuoliai ir tos vadinamosios 50 prieš 50 situacijos. Kai visa tai pavyksta įgyvendinti, dažniausiai ateina ir pergalės. Todėl turime išlaikyti tokį nusiteikimą ir stabiliai žaisti su ta pačia energija.
– Sekmadienį į Panevėžį atvyksta „Žalgiris“ – klubas, kurio sistemoje praleidai ne vienus metus. Kiek tau asmeniškai ypatingos tokios rungtynės ir ar yra papildomo noro pasirodyti prieš buvusią komandą?
– Nepasakyčiau, kad jaučiu kažkokią papildomą motyvaciją. Prieš kiekvieną komandą turiu tą patį norą įrodyti savo vertę. Nesu toks žaidėjas, kuris jau būtų kažką labai pasiekęs ir dabar turėtų būtent „Žalgiriui“ kažką įrodinėti. Stengiuosi prieš kiekvieną varžovą žaisti su tokia pačia didele energija ir motyvacija.
Dabar mūsų laukia „Žalgiris“. Manau, kad pirmosiose tarpusavio rungtynėse neparodėme savo tikrojo veido, todėl šį kartą bandysime reabilituotis ir mesti jiems kur kas rimtesnį iššūkį.
Norime prieš rinktinių pertrauką iškovoti pergalę. Būtų tikrai labai saldu tapti pirmąja komanda, šį sezoną įveikusia „Žalgirį“.
– Ką norėtum perduoti „Lietkabelio“ sirgaliams prieš artėjančias rungtynes su „Žalgiriu“?
– Mums labai reikia sirgalių palaikymo, nors jo tikrai niekada netrūksta. Nesvarbu, ar laimime, ar pralaimime, mūsų fanai, ypač „X sektorius“, gausiai renkasi į rungtynes, skanduoja ir palaiko mus viso susitikimo metu. Mes tai tikrai jaučiame ir labai vertiname.
Prieš rungtynes su „Žalgiriu“ norėtųsi tokio paties palaikymo ir užsidegimo. Svarbiausia, kad sirgaliai ir toliau mumis tikėtų, nors jie tai ir taip daro.
Iš savo pusės galiu pažadėti, kad tikrai atiduosime visas jėgas. Į aikštelę žengsime pasiruošę kovoti su didele energija ir parodyti visai kitokį veidą nei per pirmąsias šio sezono rungtynes su „Žalgiriu“.
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