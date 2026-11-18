Šeštadienį Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje vykusio turnyro pagrindinėje kovoje C. Gane'as apgynė UFC sunkiasvorių čempiono titulą. Prancūzas po penkių raundų teisėjų sprendimu įveikė iki tol nepralaimėjusį J. Hokitą.
Už šią kovą C. Gane'as uždirbo 818 tūkst. JAV dolerių, o J. Hokito sąskaitą papildė 281 tūkst. dolerių. Į šias sumas įskaičiuotos ir abiem kovotojams skirtos 100 tūkst. dolerių premijos už geriausią vakaro kovą.
Bendrame vakaro kovotojų uždarbių sąraše pirmąją vietą užėmė A. Nunes. Nors brazilė pralaimėjo Kaylai Harrison, jai buvo išmokėta 1,2 mln. dolerių – tai buvo vienintelis septynženklis honoraras turnyre.
Buvusi UFC čempionė į narvą sugrįžo po daugiau nei trejų metų pertraukos. Vis dėlto jos sugrįžimas nebuvo sėkmingas – K. Harrison ketvirtajame raunde atliko smaugimo veiksmą privertė varžovę pasiduoti.
Už pergalę K. Harrison gavo 401 tūkst. dolerių, įskaitant 100 tūkst. dolerių premiją už geriausią vakaro pasirodymą.
Tuo metu Stephenas Thompsonas, kuris preliminarioje turnyro dalyje nokautavo Charlesą Radtke ir po kovos paskelbė apie karjeros pabaigą, uždirbo 411 tūkst. dolerių.
Turnyrą „Madison Square Garden“ arenoje stebėjo 19 740 žiūrovų. Iš jų buvo surinkta beveik 10,346 mln. JAV dolerių.
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