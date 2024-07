Neįtikėtinas nutikimas Brazilijoje: spręsdamas konfliktą aikštėje pareigūnas pašovė futbolininką

Rungtynėse susitiko „Gremio Anapolis“ ir „Centre Oeste“ komandos, o pastarosiose 2:1 laimėjo pirmasis klubas. Pasibaigus rungtynėms abiejų klubų žaidėjai pradėjo kelti neramumus ir juos spręsti pradėjo stadione dirbusi policija.

Vaizdo įraše matyti, kaip vienas policijos pareigūnų šauna į futbolininką, svarbu pabrėžti, kad ginklas buvo užtaisytas guminėmis kulkomis.

Nepaisant to atstumas tarp šių asmenų buvo labai mažas, todėl žaidėjas buvo sužeistas ir išgabentas į ligoninę greitosios pagalbos automobiliu.

Kiek vėliau „Gremio Anapolis“ klubas išplatino pranešimą, kuriame pasmerkė tokius policijos pareigūnų veiksmus.

A player was shot by a police officer during a football game in Brazil 😳🤯 pic.twitter.com/jcA8Ip6rew