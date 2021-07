Neįtikėtina drama Europos čempionato ketvirtfinalyje: 11 m baudinių serijoje ispanai palaužė šveicarus

Pagrindinis rungtynių laikas bei pratęsimas baigėsi rezultatu 1:1. Šveicarai nuo 77 min. dar žaidė dešimtyje.

Pusfinalyje ispanai susitiks su Belgijos ir Italijos poros nugalėtoju.

Šio vakaro mačas Sankt Peterburge iškart prasidėjo įdomiai. Jau 8-ąją minutę ispanai buvo priekyje.

Jordi Alba smūgiavo iš už baudos aikštelės ribų ir šveicarų vartininkas gana lengvai būtų kamuolį atrėmęs, bet šis rikošetu nuo Denio Zakarios kojos pakeitė kryptį ir įskriejo į vartus.

Šveicarija bandė kiek didinti tempą ir atsakyti į praleistą įvartį, vis dėlto trūko tikslumo. Ispanai ir rezgė atakas, bet itin pavojingų atakų susikurti jiems nepavyko.

Daugiausiai įsivyravo ramus žaidimas, ispanai bandė kontroliuoti kamuolį kur kas ilgiau.

Antrojo kėlinio pradžioje vaizdas nepakito. Šveicarai kėlė nemažai kampinių, ispanai irgi rezgė atakas, bet trūko tikslumo.

Vis dėlto jau netrukus rezultatas švieslentelėje pasikeitė. 68 min. ispanai grubiai suklydo, Xherdanas Shaqiri atsidūrė labai geroje pozicijoje ir nukreipė kamuolį į vartus. Rezultatas tapo 1:1.

Bet netrukus šveicarai liko dešimtyje. R. Freulerius tiesiomis kojomis įčiužė į varžovą ir prieš save išvydo raudoną kortelę ir priverstas palikti aikštę.

Per likusį laiką ispanai rimto šturmo nesukūrė, tad komandos žaidė pratęsimą.

Pratęsimo metu ispanai varžovams užkūrė tikrą pirtį. Puolėjas Gerardas Moreno turėjo bent du nuostabius šansus pelnyti įvartį.

Dar kelis pavojingus kitų ispanų smūgius atrėmė šveicarų vartininkas. Ispanai švaistė progas.

Antrasis pratęsimo kėlinys vyko panašiai. Šveicarai it uola gynėsi kaip įgalėdami.. Ispanija vis vien susikurdavo progų, bet tiesiog nesugebėjo jų išnaudoti.

Galiausiai viską lėmė 11 m. baudiniai.

Permainingai vykusi serija galiausiai baigėsi ispanų pergale. Nors serijoje žibėjo vartininkai, vis dėlto lemiamu momentu kiek stipresni pasirodė ispanai.

Šveicarija nuo 11 m žymos tiksliai smūgiavo vos kartą.

Ispanai iš viso mače atliko net 27 smūgius, 10 iš jų į vartų plotą. Bet sunkiai pralaužiamas buvo šveicarų vartininkas M. Sommeris.

🇪🇸 Spain will play Belgium or Italy for a place in the #EURO2020 final! — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

RUNGTYNIŲ EIGA:

Antrasis pratęsimo kėlinys:

120 min. Viskas! Viskas paaiškės po 11 m. baudinių serijos.

118 min. Šveicarija bando laikytis iš paskutiniųjų..

112 min. Ir vėl. D. Olmo dar sykį pavojingai smūgiuoja, bet net nepataiko į vartų plotą. Šturmas tęsiasi, bet vaisių kol kas ispanams to neduoda.

Pirmasis pratęsimo kėlinys:

105 min. Ispanai gali graužti sau nagus, nes turėjo absčiai šansų pelnyti antrąjį vartį. Laikas kitam pratęsimo kėliniui.

102 min. Dar du nuostabūs šansai. Bet G. Moreno vėl nepelnė įvarčio. Ispanai švaisto progas...

99 min. Ispanai užkūrė varžovams tikrą pirtį, bet kol kas tik švaisto progas.

🇨🇭 Sommer denies Moreno!



We're 15 minutes away from penalties...#EURO2020 pic.twitter.com/cUFZxZkFPb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

92 min. Oj kokia proga.... G. Moreno prieš vartus, puikioje pozicijoje ir.. nepataiko net į vartų plotą. Tai buvo super geras šansas Ispanijai pelnyti įvartį.

Antrasis kėlinys:

90 min. Viskas. Teisėjo švilpukas. Komandos jau ruošiasi pirmajam pratęsimo kėliniui.

84 min. Y.Sommeris gaudo kamuolį po pavojingo ispano Gerardo Moreno smūgio.

77 min. RAUDONA KORTELĖ rodoma šveicarui R. Freuleriui. Tiesiomis kojomis į varžovą įčiuožęs saugas prieš save išvydo raudoną kortelę ir priverstas palikti aikštę. Šveicarija lieka dešimtyje.

68 min. 1-1! Šveicarija lygina rezultatą. Ispanai grubiai suklydo, Xherdanas Shaqiri atsidūrė labai geroje pozicijoje ir nukreipė kamuolį į vartus.

56 min. Proga! Jau aštuntasis ševicarų kampinis baigėsi labai pavojingu D. Zakarios smūgiu link ispanų vartų, bet kamuolys praskriejo vos pro virpstą.

47 min. Antrojo kėlinio pradžioje šveicarai kėlė kelis kampinius, bet po keitimo aikštėję pasirodęs ispanas Dani Olmo atsakė savo keliais pavojingais reidaus.

Pirmasis kėlinys:

45 min. Per likusį laiką niekas aikštėje nepakito. Ryškių progų neturėjo abi rinktinės, vis dėlto rikošetas lėmė, kad ispanai po pirmojo kėlinio priekyje 1:0.

36 min. Šveicarija gana pavojingai smūgiavo galva. Bet aikštėje futbolas gana ramus.

25 min. Geras C.Azpiliquetos šansas! Po kampinio galva smūgiavusio ispano kamuolį saugiai į rankas gaudo vartininkas Y.Sommeris.

21 min. Pirmasis keitimas. Šveicarų puolėjas Breelio Embolo dėl raumens traumos priverstas palikti aikštę. Jį keičia Rubenas Vargasas.

17 min. Šveicarai vis turi neblogų šansų suregzti pavojingas atakas, bet lemiamu metu pritrūksta tikslumo.

🇪🇸 Spain have now scored 11 goals in their last 3 #EURO2020 games 🔥



More to come? pic.twitter.com/qKkrYJx5uL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

8 min. ĮVAAAAARTIS! Nelaimė nutiko šveicarus. Jordi Albos smūgį šveicarų vartininkas tikrai būtų atrėmęs, bet kamuolys nuo D. Zakarios kojos pakeitė kryptį ir įskriejo į vartus.

Ispanai priekyje.

1 min. Pirmasis Euro2020 ketvirtfinalis prasideda!

Startinės komandų sudėtys:

Šveicarija: Yannas Sommeris, Ricardo Rodriguezas, Manuelis Akanji, Nico Elvedi, Stevenas Zuberis, Remo Freuleris, Denisas Zakaria, Silvanas Widmeris, Breelas Embolo, Xherdanas Shaqiri, Haris Seferovičius.

Ispanija: Unai Simonas, Jordi Alba, Pau Torresas, Aymericas Laporte, Cesaras Azpiliqueta, Pedri, Sergio Busquetsas, Koke, Pablo Sarabia, Ferranas Torresas, Alvaro Morata.