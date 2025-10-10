Neblaivus vairavęs NBA čempionas rastas miegantis prie vairo

Pareigūnai apie 22.40 val. buvo iškviesti dėl kelių automobilių avarijos, o tyrimo metu keturios iš šešių eismo juostų buvo uždarytos. Po valandos, atidarius eismą, pareigūnai pastebėjo „Range Rover“ visureigį, sustojusį kelyje netoli įvykio vietos. Priėję prie automobilio, jie rado P.Pierce’ą miegantį prie vairo ir pastebėjo akivaizdžių alkoholio vartojimo požymių, todėl buvo pradėtas vairavimo apsvaigus tyrimas.
Amerikietis buvo sulaikytas dėl lengvo nusikaltimo, o byla bus perduota Los Andželo miesto prokuratūrai.
Per savo karjerą P.Pierce’as 15 sezonų rungtyniavo Bostono „Celtics“ ekipoje, o paskutinį sezoną praleido Los Andželo „Clippers“ gretose prieš baigdamas karjerą 2017 metais.
Jis taip pat yra žaidęs Bruklino „Nets“ ir Vašingtono „Wizards“ komandose. Dešimtkart NBA „Visų žvaigždžių“ dalyvis ir 2008 m. NBA finalo MVP 2021 m. buvo įtrauktas į krepšinio šlovės muziejų. Pastaruoju metu P.Pierce’as buvo vienas iš sporto laidos „Speak“ vedėjų „Fox Sports“ kanale, tačiau ši laida buvo nutraukta 2025 m. liepą.
