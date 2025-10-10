Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Neblaivus vairavęs NBA čempionas rastas miegantis prie vairo

2025-10-10 11:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 11:52

Buvęs Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) krepšininkas Paulas Pierce’as buvo sulaikytas Los Andžele įtariant vairavimą apsvaigus, kai policija jį rado miegantį prie vairo.

P.Pierce&#039;as įtariamas vairavęs neblaivus (Scanpix nuotr.)

Buvęs Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) krepšininkas Paulas Pierce’as buvo sulaikytas Los Andžele įtariant vairavimą apsvaigus, kai policija jį rado miegantį prie vairo.

REKLAMA
0

Pareigūnai apie 22.40 val. buvo iškviesti dėl kelių automobilių avarijos, o tyrimo metu keturios iš šešių eismo juostų buvo uždarytos. Po valandos, atidarius eismą, pareigūnai pastebėjo „Range Rover“ visureigį, sustojusį kelyje netoli įvykio vietos. Priėję prie automobilio, jie rado P.Pierce’ą miegantį prie vairo ir pastebėjo akivaizdžių alkoholio vartojimo požymių, todėl buvo pradėtas vairavimo apsvaigus tyrimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietis buvo sulaikytas dėl lengvo nusikaltimo, o byla bus perduota Los Andželo miesto prokuratūrai.

REKLAMA
REKLAMA

Per savo karjerą P.Pierce’as 15 sezonų rungtyniavo Bostono „Celtics“ ekipoje, o paskutinį sezoną praleido Los Andželo „Clippers“ gretose prieš baigdamas karjerą 2017 metais.

Jis taip pat yra žaidęs Bruklino „Nets“ ir Vašingtono „Wizards“ komandose. Dešimtkart NBA „Visų žvaigždžių“ dalyvis ir 2008 m. NBA finalo MVP 2021 m. buvo įtrauktas į krepšinio šlovės muziejų. Pastaruoju metu P.Pierce’as buvo vienas iš sporto laidos „Speak“ vedėjų „Fox Sports“ kanale, tačiau ši laida buvo nutraukta 2025 m. liepą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų