NCAA pirmenybėse – Kiudulo, Murausko ir Marčiulionio dominavimas

Ši svečiuose 80:75 (35:38, 45:37) nugalėjo Vašingtono valstijos „Cougars“ (15-7) atstovus.

Paulius Murauskas per 38 minutes pasižymėjo dvigubu dubliu. Puolėjas pelnė 25 taškus (6/7 dvit., 3/8 trit., 4/4 baud.), atkovojo 12 atšokusių, perėmė 1 kamuolį, padarė klaidą ir 4 sykius prasižengė.

Augustas Marčiulionis aikštėje praleido 37 minutes, įmetė 17 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 2/3 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius suklydo ir 3 kartus pažeidė taisykles.

Back-to-back threes by the Lithuanian duo of Marciulionis and Murauskas 🙌#GaelsRise pic.twitter.com/0JU8d0uOr7