NBA žvaigždė apipylė komplimentais Matą Buzelį

M. Buzelis per 19 žaidimo minučių įmetė 9 taškus (3/4 dvit., 1/1 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po kartą suklydo ir prasižengė.

Lietuvis paskutiniame kėlinyje sukūrė vieną gražiausių savo karjeros epizodų, kai apgaulingu judesiu paguldė NBA čempioną Aaroną Gordoną ir efektingai įdėjo į krepšį.

"That's just scratching the surface how good he can be."



Zach LaVine on Matas Buzelis' growth and development. pic.twitter.com/ai7OgXRmYI

