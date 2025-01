Eilinė nesėkmė: Valančiūnas iš arti stebėjo Thompsono tritaškių lietų

Nuo suolo kilęs J. Valančiūnas per 19 minučių pelnė 9 taškus (4/7 dvit., 1/1 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 2 kartus suklydos ir prasižengė.

Lietuviui būnant aikštėje „Mavs“ pelnė 15 taškų daugiau.

Rungtynės buvo nuspręstos jau pirmajame kėlinyje, kurį Vašingtono komanda pralaimėjo beviltiškai 16:42.

Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Klay Thompsonas, surinkęs 23 taškus. Net 21 jis suvertė pirmajame kėlinyje, per kurį sušveitė septynis tritaškius.

KLAY THOMPSON WAS ON FIRE FROM THREE 🔥



7 Threes in 1Q, can he go for his own record for most threes in a game? 👀 pic.twitter.com/GEpm1nYdmA

