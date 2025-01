Monstriškus skaičius rinkęs Sabonis atvedė komandą į pergalę

D. Sabonis per 41 minutę surinko solidų trigubą dublį: pelnė 21 tašką (7/9 dvit., 1/1 trit., 4/8 baud. met.), atkovojo net 22 kamuolius ir išdalino 10 rezultatyvių perdavimų.

Taip pat lietuvis 6 kartus suklydo ir 5 kartus prasižengė.

Centrui iš Lietuvos būnant aikštėje „Kings“ pelnė 29 taškais daugiau nei varžovai, pagal šią statistiką Domantas buvo antras geriausias komandos žaidėjas.

Šiame sezone D. Saboniui tai buvo septintasis trigubas dublis, jis tapo vos penktuoju klubo istorijoje žaidėju, kuris 20 kamuolių atkovoja bent 20 rungtynių.

De‘Aaronas Foxas prie pergalės pridėjo 30 taškų, DeMaras DeRozanas ir Malikas Monkas – po 16.

„Kings“ šia pergale nutraukė dviejų iš eilės pralaimėjimų seriją. Rungtynes Sakramento krepšininkai nulaužė ketvirtojo kėlinio spurtu 13:2, leidusiu atsiplėšti 97:85.

„Nets“ vertėsi be Beno Simmonso, kuris nežaidė jau penktose rungtynėse paeiliui dėl apatinės nugaros dalies skausmo.

De'Aaron Fox and Domantas Sabonis get it done on the road for the @SacramentoKings!



Fox: 30 PTS | 7 AST | 4 3PM

Sabonis: 21 PTS (8-10 FGM) | 22 REB | 10 AST pic.twitter.com/sgoqyht8Jt