2027 m. Pasaulio čempionatą pristatęs Carmelo Anthony: „Turnyras vėl pasieks naują lygį“

Pasaulio taurė 2027 m. vyks Kataros sostinėje Dohoje ir pateks į istoriją kaip pirmasis surengtas Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione.

Organizatoriai žada, kad viename mieste vykstančios varžybos leis žiūrovams pamatyti daugiau įvairių komandų, sumažinant kelionių išlaidas.

Tai taip pat bus didžiausios sporto varžybos , kada nors vykusios viename mieste.

Pasaulio taurėje kovos 32 komandos, o čia taip pat atiteks tiesioginiai kelialapiai į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes.

Pasaulio taurės atrankos varžybos startuos 2025 metų lapkritį ir truks 15 mėnesių. Kvalifikacijos etapo burtų traukimas įvyks gegužės 13 d. Dohoje.

Buvo pristatytas pirmenybių logotipas, kuris yra įkvėptas Kataro kultūros ir jos simbolio - bištos (tradicinio vyriško apsiausto).

Logotipas taip pat keisis priklausomai nuo varžybų etapo, o jo spalvos bus balta, ruda ir juoda.

Pasak FIBA generalinis sekretoriaus Andreas Zagklio, pirmenybės Katare pasižymės savo novatoriškumu.

„Tai labai jaudinantis mūsų kelionės į Katarą etapas. Vizualinis identitetas išreiškia unikalų 2027 m. FIBA ​​krepšinio pasaulio taurės identitetą ir atspindi sporto esmę. Šis 2027 m. turnyras įkvėps dar daugiau gerbėjų visame pasaulyje ir pasitelks novatoriškus būdus, kaip įtraukti kitą kartą.

Kvalifikacinės varžybos truks 15 mėnesių ir jose dalyvaus daugiau nei 2000 žaidėjų.

The FIBA Basketball World Cup journey starts here. Qatar 2027, step it up. #FIBAWC #StepItUp pic.twitter.com/zKUIdha4vi