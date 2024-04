NBA lygoje – „Knicks“ krepšininko spyris koja varžovui į galvą

Ketvirtą vietą Rytuose užimanti „Knicks“ komanda pralaimėjo ketvirtą kartą per paskutines penkias rungtynes, tuo tarpu „Bulls“ užima devintąją vietą ir tęsią kovą dėl vietos įkrintamosiose.

Rungtynių nebaigė Niujorko komandos puolėjas Joshas Hartas. Jis pirmajame kėlinyje po nesėkmingo prasiveržimo koja pataikė Javonte Greenui į galvą ir nubaustas antrojo laipsnio nesportine pražanga.

Josh Hart was just issued a Flagrant two foul for this....



He's been ejected. pic.twitter.com/zJtjVedVJG