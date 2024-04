Niujorke Domantas Sabonis pratęsė dvigubų dublių seriją, bet laimėjo lyderį praradę „Knicks“

Lietuvis mače pratęsė savo įspūdingą seriją, surinkdamas jau 59-ą dvigubą dublį iš eilės. Krepšininkas pelnė 17 taškų (7/13 dvit., 3/5 baud.), atkovojo 11 kamuolių bei atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Tiesa, jis taip pat 4 kartus suklydo ir susirinko 5 asmenines pražangas.

Rezultatyviausias „Kings“ gretose buvo De’Aaronas Foxas su 29 taškais, 7 atkovotais kamuoliais ir 7 rezultatyviais perdavimais, tačiau, deja, to pergalei neužteko.

„Kings“ per pirmąsias 15 rungtynių minučių užgožė varžovus ir išsiveržė į priekį 46:25, pataikydami 19 iš pirmųjų 28 metimų (68 proc.). Visgi „Knicks“ į tai atsakė spurtu 16:2 ir grįžo į rungtynes, o ketvirtajame ketvirtyje perėmė kontrolę į savo rankas.

Likus žaisti kiek mažiau nei 10 min. iki rungtynių pabaigos D. Foxas tritaškiu išvedė Sakramento komandą į priekį 95:92, tačiau Jalenas Brunsonas ir Joshas Hartas padėjo sukurti atkarpą 13:0.

Ketvirtojo kėlinio viduryje J. Brunsonas tritaškiu išvedė „Knicks“ į priekį 105:95. Vėliau D. Sabonis pelnė taškus, tačiau „Knicks“ lyderis pataikė du metimus iš eilės ir didino persvarą iki 12 taškų, o Sakramento klubas daugiau nesugebėjo pasipriešinti.

Ryškiausiai Niujorko gretose žibėjo J. Brunsono ir J. Harto duetas. Atitinkamai jie komandai pelnė 35 ir 31 tašką.

